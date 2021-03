Piotr Adamczyk w świecie Marvela. Aktor potwierdził, że zagra w nadchodzacej produkcji MCU? [ZDJĘCIA]

Piotr Adamczyk dołączył do świata Marvela? Na to wygląda. Na Instagramie polskiego aktora pojawiły się zdjęcia, które potwierdzają plotki o jego roli w serialu "Hakweye".

Piotr Adamczyk zamieścił na Instagramie materiały, które sugerują, że wcześniejsze plotki o jego udziale w produkcji Marvel Studios mogą okazać się prawdziwe. Kogo polski aktor zagra w serialu "Hawkeye"?

"Hawkeye" - Piotr Adamczyk w serialu Marvela?

MCU rozwija swoje seriale. Do tej pory zadebiutowały już dwa tytuły - "WandaVision" i "Falcon and the Winter Soldier". Na horyzoncie są kolejne produkcje, w tym "Hawkeye". Pod koniec lutego 2021 roku pojawiły się niepotwierdzone plotki o tym, że w jednej z ról w tym serialu wystąpi Piotr Adamczyk.

Te doniesienia to spekulacje autorstwa osoby prowadzącej fanpage Łysy z Marvela. Najwidoczniej okazały się prawdziwe, bo Adamczyk zamieścił na InstaStories zdjęcia z planu jakiejś produkcji, które zdają się potwierdzać rolę w serialu "Hawkeye". 21 marca 2021 roku polski gwiazdor obchodził swoje 49 urodziny. Z tej okazji życzenia złożyła mu jedna z aktorek, które zagrają w produkcji MCU.

Fot. foto: print screen z Piotr Adamczyk/Instagram

Fot. foto: print screen z Piotr Adamczyk/Instagram

Osoby, które śledzą wszystkie doniesienia na temat powstających tytułów MCU na pewno rozpoznają na jednym z powyższych print screenów Alaquę Cox - aktorkę, która wystąpi w serialu "Hawkeye" jako Echo - prawdopodobnie nowej przeciwniczki tytułowych bohaterów - Clinta Bartona, w którego ponownie wcieli się Jeremy Renner oraz Kate Bishop granej przez Hailee Steinfeld. Co ciekawe, pierwotnie jedno ze zdjęć z urodzin Adamczyka pojawiło się na Instagramie Cox, a polski aktor tylko je udostępnił.

"Hawkeye" - kogo zagra Piotr Adamczyk?

Oczywiście nadal nie są to oficjalnie potwierdzone informacje, ale zamieszczone w sieci materiały mówią same za siebie. Tym samym upadła teoria, że Adamczyk wcieli się w członka rodziny innego antagonisty serialu - Kazimierza Kazimierczaka znanego również jako The Clown. Wszystko wskazuje na to, że aktor zagra jednego z członków Tracksuit Mafia - nowojorskiego rosyjskiego gangu, który też zajdzie Hawkeye'owi za skórę. Tak przynajmniej było w komiksowym runie Matta Fractiona i Davida Aji, na którym w głównej mierze będzie bazować fabuła nadchodzącego serialu.

"Hawkeye" - kiedy premiera?

Kiedy zobaczymy Piotra Adamczyka w serialu Marvela? Na razie nie wiadomo kiedy dokładnie "Hawkeye" trafi na platformę Disney+, ale wieści głoszą o listopadzie 2021 roku. Obecnie nadal trwają zdjęcia do tej produkcji, w której oprócz Rennera, Steinfeld, Cox i (miejmy nadzieję) Adamczyka, zagrają pies Jolt, Vera Farmiga, Florence Pugh, Fra Fee, Tony Dalton, Alaqua Cox oraz Zahn McClarnon.