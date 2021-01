Piotr Głowacki jako "Mistrz" z Auschwitz. Zobacz zwiastun filmu o Tadeuszu Pietrzykowskim

Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski "boksował Niemców, jak chciał, biorąc na ringu odwet za to, co inni dostali na polu" napisał niegdyś Tadeusz Borowski. Teraz o wyjątkowym pięściarzu z Auschwitz nakręcono film, który jeszcze w tym roku trafi na ekrany polskich kin. Zobacz zwiastun "Mistrza".

"Mistrz" to nadchodzący polski film debiutującego Macieja Barczewskiego, który opowie wyjątkową historię Tadeusza "Teddy'ego" Pietrzykowskiego - warszawskiego pięściarza walczącego o przetrwanie w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Zwiastun produkcji zapowiada emocjonującą lekcję historii.

"Mistrz": Piotr Głowacki jako Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski

Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski urodził się w 1917 roku w Warszawie. Pochodził z rodziny inteligenckiej. Swoją karierę bokserską rozpoczął już jako gimnazjalista. W jej trakcie zdobył tytuł mistrza Warszawy w wadze koguciej, a także wicemistrza Polski.

Jeszcze tkwi tu pamięć o numerze 77, który niegdyś boksował Niemców, jak chciał, biorąc na ringu odwet za to, co inni dostali na polu. Tadeusz Borowski

Po wybuchu II wojny światowej włączył się w obronę Warszawy. Po kapitulacji próbował przedostać się do Francji i wstąpić do wojska polskiego. Został jednak aresztowany przez żandarmerię węgierską i przekazany Niemcom, którzy przetrzymywali go w kilku więzieniach, by ostatecznie deportować go do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau pierwszym transportem 14 czerwca 1940 roku. Na miejscu został oznaczony numerem 77. Pierwszą walkę w Auschwitz stoczył w 1941 roku, wygrywając z niemieckim kapo. W sumie podczas 3-letniego pobytu w obozie stoczył kilkadziesiąt zwycięskich walk. Walcząc na ringu, manifestował swój opór wobec oprawców, stając się jednym z żywych symboli walki z nazistowskim terrorem, obok takich postaci jak rotmistrz Pilecki czy Maksymilian Kolbe, których znał zresztą osobiście.

Fot. Robert Pałka/materiały prasowe Galapagos Films

"Mistrz": Zwiastun filmu o Tadeuszu "Teddym" Pietrzykowskim

"Mistrz" to obraz, który łączy opowieść o niezwykłym człowieku z refleksją na temat sensu nadziei w sytuacjach skrajnych. Ale również ceny, którą niekiedy przychodzi nam za taką nadzieję zapłacić - mówi o swoim filmie reżyser Maciej Barczewski. Zobaczcie zwiastun produkcji:

Dystrybutor filmu zapowiada, że biografia Tadeusza "Teddy'ego" Pietrzykowskiego to historia godna Oscara. Trzeba przyznać, że losy warszawskiego pięściarza, który zwyciężał na ringu obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, były niezwykłe, a zwiastun "Mistrza" prezentuje się naprawdę dobrze i pozwala mieć nadzieję na bardzo emocjonującą lekcję historii. Pytanie tylko, czy twórcy "Mistrza" postawili na (często brutalną) szczerość w podejściu do tematyki obozowej (tak jak przed ponad trzydziestu laty zrobił to Leszek Wosiewicz w swoim "Kornblumenblau"), czy wzorem wielu poprzedników postanowili pławić się w patosie i martyrologii... Jeśli zdecydowali się na mniej wydeptaną ścieżkę, "Mistrz" faktycznie ma szanse stać się jednym z najważniejszych polskich filmów ostatnich lat. Czy jednak znaleźli w sobie tyle odwagi co Wosiewicz w 1988 roku? Przekonamy się już 3 września 2021.

Fot. Robert Pałka/materiały prasowe Galapagos Films

"Mistrz": obsada i twórcy

Historię "Teddy'ego" na ekran postanowił przenieść debiutujący Maciej Barczewski. W roli tytułowego bohatera obsadził on Piotra Głowackiego, znanego m.in. z filmów "80 milionów", "Bogowie" czy seriali "Nieobecni" i "W głębi lasu". W obsadzie "Mistrza" znaleźli się także Grzegorz Małecki ("Kurier"), Marcin Bosak ("W ciemności"), Marian Dziędziel ("Dom zły"), Piotr Witkowski ("Proceder"), Rafał Zawierucha ("Pewnego razu...w Hollywood"), Marcin Czarnik ("Syn Szawła") i Jan Szydłowski ("Planeta Singli"). Autorem zdjęć jest Witold Płóciennik ("Ikar. Legenda Mietka Kosza") nagrodzony na festiwalu w Gdyni. Scenografię przygotowała natomiast laureatka Emmy - Ewa Skoczkowska ("Hindenburg: The Untold Story"). Za muzykę odpowiada Bartosz Chajdecki ("Bogowie"), zaś producentami filmu są Krzysztof Szpetmański i Leszek Starzyński z Iron Films. "Mistrz" powstał w koprodukcji z Telewizją Polską, Cavatina GW, Hardkop, Moovi i jest współfinansowany przez PISF. Dystrybucją zajmuje się firma Galapagos Films.

W grudniu 2020 roku "Mistrz" wziął udział w Konkursie Głównym 45. FPFF w Gdyni. W związku z pandemią koronawirusa, ogólnopolską premierę filmu przełożono na 3 września 2021.