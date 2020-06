Początek wyścigu po Oscary? Członkowie Akademii otrzymali pierwsze filmy do oceny. Niektóre mogą was zaskoczyć

Gala rozdania 93. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli Oscarów, odbędzie się w przyszłym roku z opóźnieniem, tzn. 25 kwietnia. Filmy, które mogą ubiegać się o nominację będą musiały zaś zadebiutować do 28 lutego.

Teraz członkowie Akademii otrzymali dostęp do pierwszej puli filmów, które będą oceniać przed złożeniem swoich głosów. Jak podaje portal Deadline filmy dostępne są na specjalnej stronie dla ponad 9 tys. aktywnych członków Akademii (w której skład wchodzą wszyscy zwycięzcy i nominowani w poprzednich latach), w formie internetowego screenera.

W poprzednich latach równolegle działała platforma streamingowa i możliwość otrzymania płyty DVD z nominowanymi produkcjami. Akademia zdecydowała, że 2020 to jednak ostatni rok fizycznych nośników filmowych i od przyszłego przenosi kopie promocyjne dla członków Akademii do Internetu.

Co znalazło się w pierwszym pakiecie filmów?

W pierwszej porcji filmów, udostępnionych członkom Akademii za pomocą specjalnej, wewnętrznej platformy organizatora Oscarów, znalazło się 9 filmów. Kilka z nich może Was zaskoczyć, jako dzieła, które niekoniecznie kojarzą się z „filmami Oscarowymi”.

Na liście znalazło się: „Pięciu braci” Spike’a Lee, czyli film powstały dla Netfliksa. Przed jego premierą zakładano, że film może zadebiutować także na festiwalu filmowym w Cannes. Finalnie nie trafił na listę filmów, które trafiły do oficjalnej selekcji 2020, choć może to być spowodowane decyzją samych producentów. Mimo wszystko, już pojawiły się głosy, że aktor Delroy Lindo może być wyrazistym kandydatem do nominacji za Najlepszą Rolę Męską.

„Never Really Sometimes Always” Elizy Hittman, nagrodzone Nagrodą Jury tegorocznego festiwalu Berlinale, prezentowane także podczas festiwalu w Sundance.

Wśród udostępnionych filmów odnaleźć można także komedię „The King of Staten Island” Judda Apatowa z Petem Davidsonem w roli głównej. Aktor, który przez lata pracował w programie Saturday Night Live wciela się tutaj w postać, której losy zbieżne są z jego własnymi doświadczeniami dorastania na Staten Island w Nowym Jorku.

Wśród 9 pierwszych udostępnionych filmów, pojawiła się także animacja „Troll’s World Tour” Walta Dohrna, która trafiła równocześnie na platformy streamingowe, jak i w limitowanej dystrybucji do wybranych kin w USA.

Jakie jeszcze filmy są już dostępne dla członków Akademii?

„The Assistant”

„Crip Camp"

„The Half of It”

„Zaginione dziewczyny”

„Pojedynek na głosy” (org. „Military Wives”)

Pojawienie się filmów na platformie nie oznacza jeszcze ich nominacji w przyszłości. Teoretycznie jednak tak wczesna ich obecność w systemie umożliwia im szybsze dotarcie do większej liczby odbiorców, a co za tym idzie – może zwiększać szansę ewentualnej nominacji, gdyż przez dłuższy czas będzie w świadomości odbiorców. Warto przypomnieć, że wyścig po Oscary to bowiem także walka strategii marketingowych i odpowiedniej promocji, i reklamy wybranych tytułów.

Na liście nominowanych na pewno pojawią się także długo oczekiwane widowiska, na czele z „Tenet” Christophera Nolana i „Diuną” Denisa Villeneuve’a, które wciąż oczekują na datę swojej premiery. W tym momencie za wcześnie jeszcze mówić o faworytach przyszłorocznego rozdania nagród, ale jeśli brać pod uwagę dostępne dotychczas filmy, szykuje się specyficzna edycja najsłynniejszej filmowej imprezy.

