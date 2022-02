"Podpalaczka" Stephena Kinga doczekała się zwiastuna i daty premiery. Zac Efron w jednej z głównych ról

Podpalaczka - zobaczcie zwiastun adaptacji powieści Stephena Kinga

Nie ma chyba drugiego pisarza na świecie, którego książki tak często przekładano by na język filmu, co Stephen King. Już niedługo powstanie adaptacja kolejnej powieści mistrza grozy. Przedstawiciele studia Blumhouse ("Halloween", "Naznaczony") wzięli na warsztat "Podpalaczkę", która teraz doczekała się zwiastuna i daty premiery.

"Podpalaczka" to jedna z klasycznych powieści Kinga, która zadebiutowała w 1980 roku. Opowiada o małej dziewczynce Charlie McGee, która rozwinęła u siebie zdolności pirokinetyczne - potrafi kontrolować ogień. Szybko staje się celem agencji rządowej, która widzi w wyjątkowym darze dziecka potężną broń.

W rolach głównych zobaczymy Ryan Kierrę Armstrong, Zaca Efrona i Sydney Lemmon. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun "Podpalaczki" w reżyserii Keitha Thomasa:

Oglądaj

"Podpalaczka" doczekała się już produkcji kinowej w 1984 roku. W produkcji reżyserowanej przez Marka L. Lestera w roli głównej wystąpiła Drew Barrymore.

W nowej wersji filmu zobaczymy pojawią się również: Kurtwood Smith (Amityville: The Awakening, Hitchcock), John Beasley (The Purge: Anarchy, The Sum of All Fears) oraz Gloria Reuben (Lincoln, Mr. Robot). Ścieżkę dźwiękową skomponował natomiast legendarny John Carpenter.

Film "Podpalaczka" zadebiutuje w kinach już w maju 2022 roku.