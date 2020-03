Pojawiły się pierwsze reakcje aktorską wersję "Mulan". Dorównuje pierwowzorowi?

Film ma zadebiutować w kinach już niedługo, więc Disney postanowił pokazać swój film wybranej grupie dziennikarzy. Ci natomiast odpłacili się swoimi pierwszymi reakcjami na aktorską wersję "Mulan", które są... dość dobre. Komplementy są kierowane w stronę Liu Yifei, która wciela się w tytułową bohaterkę. Wygląda również na to, że film jednocześnie honoruje oryginał i dodaje sporo od siebie, przez co jest świeży.

Reżyserem filmu jest Niki Caro. Główną bohaterkę gra wspomniana Yifei Liu. W pozostałych rolach pojawiają się natomiast m.in.: Jet Li, Donnie Yen, Gong Li, Yoson An i Jason Scott Lee. Zobaczcie pierwsze reakcje na "Mulan":

"Mulan" sporo zostawia w tyle, ale oferuje też sporo w zamian. Nawiązania do oryginału doprawiają historię pełną akcji, humoru i serca. A romantyczny wątek jest naprawdę gorący, do tego stopnia, że szepcze się "pocałujcie się" w kinie. "

"Mulan" jest absolutnie fantastyczna. Różni się scenami walki, ale ma serce oryginalnego filmu. Nawet nie ma znaczenia to, że nie jest musicalem. Jeśli jesteś fanem animacji, to są nawiązania do piosenek z filmu. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć "Mulan" ponownie. "