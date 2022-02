Polacy mają szanse na Oscary 2022. O które filmy chodzi?

8 lutego poznaliśmy nominacje do Oscarów, które zostały ogłoszone na stronie internetowej nagród. Jak podaje PAP, nazwiska nominowanych odczytali aktorka Tracee Ellis Ross i aktor Leslie Jordan. Szanse na wygraną ma polski film oraz polski operator filmowy. O jakie produkcje chodzi?

Oskary 2022: Polski film z nominacją do Oscarów

W kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski nominację otrzymała "Sukienka" Tadeusza Łysiaka. Obraz, zrealizowany przez studenta Warszawskiej Szkoły Filmowej, opowiada o młodej pracownicy motelu (granej przez Annę Dzieduszycką), która z powodu niskiego wzrostu doświadcza odrzucenia ze strony mężczyzn.

O statuetkę w tej kategorii powalczą też: "Ala Kachuu Take And Run" Marii Brendle, "On My Mind" Martina Strange-Hansena, "Please Hold" K.D. Davili oraz "The Long Goodbye" Aneila Karii.

Nie jest to jedyny polski akcent, bowiem Janusz Kamiński otrzymał nominację do Oscara za najlepsze zdjęcia za "West Side Story" w reżyserii Stevena Spielberga. Prócz Kamińskiego o statuetkę w tej kategorii powalczą: Greig Fraser ("Diuna"), Dan Laustsen ("Zaułek koszmarów"), Ari Wegner ("Psie pazury"), a także Bruno Delbonnel ("Tragedia Makbeta").

Laureatów 94. Oscarów poznamy 27 marca. Jak podaje PAP, gala wręczenia nagród, przyznawanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, odbędzie się w hollywoodzkim Dolby Theatre. Jak poinformował w połowie stycznia prezes Hulu Originals i ABC Entertainment Craig Erwich, tegoroczna uroczystość - po trzech latach, kiedy jej formuła bazowała na "osobowościach sław wręczających nagrody" - będzie miała jednego prowadzącego.