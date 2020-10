Policja zatrzymała prawdziwego Borata. Zobacz nagranie z kamery funkcjonariusza [WIDEO]

O Boracie usłyszał cały świat dzięki filmowi z 2006 roku "Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej". Po prawie piętnastu latach gruziński dziennikarz powróci w sequelu zatytułowanym "Boart 2: Dar Pornograficznej Małpy dla Wicepremiera Mikhaela Pence'a, by Poprawić Sytuację Niedawno Pokrzywdzonego Kraju Kazachstanu". Okazuje się, że podczas kręcenia produkcji tytułowy bohater wzbudził podejrzenie policji.

"Borat 2" - policja zatrzymała Sachę Barona Cohena

Zanim Borat doczekał się pełnometrażowego filmu paradokumentalnego, pojawiał się w programie z serii "Da Ali G Show". Potem gościnnie wystąpił w filmie o fikcyjnym raperze. W obie postacie wciela się oczywiście Sacha Barona Cohen, który po długiej przerwie znowu wszedł w buty wąsatego reportera.

Okazuje się, że podczas zdjęć do "Borata 2" Cohen został zatrzymany przez policję ze stanu Georgia. Jak podaje Cinema Blend, sytuacja miała miejsce w styczniu 2020 roku, ale dopiero teraz nagranie ze zdarzenia trafiło do sieci. Pochodzi z kamery policyjnej jednego z funkcjonariuszy, którzy postanowili wylegitymować przebranego aktora. Policjanci pojawili się w odpowiedzi na zgłoszenie, dotyczące dziwnego mężczyzny poruszającego się ulicami miasta Lilburn. Na miejsce przyjechali Alvey Lamb i Daniel Bride, którzy nie do końca świadomi całej sytuacji zaczęli wykonywać czynności policyjne. Oto jak wyglądało zatrzymanie.

Powodem zatrzymania było nie tylko zgłoszenie telefoniczne, ale również fakt, że do dachu samochodu prowadzonego przez Cohena przymocowana była skrępowana kobieta - Maria Bakalova, wcielająca się w córkę Borata - Sandrę Jessicę Parker Sagdiyev.

Na nagraniu widzimy, że jeden z policjantów przesłuchuje Cohena, który postanowił nie wychodzić z roli Borata i ze śmiertelną powagą przedstawił funkcjonariuszowi dowód na to, że może w ten sposób przewozić córkę. Według wręczonego Lambowi "honorowego certyfikatu" dziewczyna jest "jedną z jego własności".

Lamb zauważył mężczyznę, który kręcił całą sytuację. Podszedł do niego i poprosił o wyłączenie kamery. Szybko zorientował się, co jest grane. Podszedł do swojego kolegi po fachu i wytłumaczył, że obaj stali się obiektem żartu ze strony Cohena, który najwyraźniej postanowił improwizować, by mieć materiał do nowego filmu. Widzowie zwiastuna doskonale wiedzą, że zatrzymanie zostanie uwzględnione w "Boracie 2", bo pojawiło się w zapowiedzi nadchodzącej produkcji.

"Borat 2" zdemaskował współpracownika Trumpa

Premiera mockumentu reżyserowanego przez Jasona Wolinera została zaplanowana na 23 października 2020 roku. Film trafił na platformę streamingową Amazon Prime. Produkcja już wywołał skandal. W filmie pojawia się bowiem scena, w której grana przez Bakalovą 15-letnia córka Borata spotyka się na wywiad z Rudym Giulianim - byłym prezydentem Nowego Jorku i współpracownikiem Donalda Trumpa. Dziewczyna zaprasza go do pokoju obok, oferując seks, na co polityk zaczyna ją obmacywać i rozpinać spodnie. W ostatnim momencie do pokoju wbiega Borat, który krzyczy, by Giuliani wziął jego zamiast 15-latki, a skompromitowany prawnik Trumpa ucieka z pokoju.

Giuliani twierdzi, że cała scena została sfabrykowana, by oczernić jego i Trumpa.

