Polscy filmowcy zachęcają do udziału w domowym konkursie filmowym "Mistrzowskie cięcie"

Pandemia koronawirusa spowodowała, że przemysł filmowy stoi. Ale mowa tu jedynie o tradycyjnej formie produkowania filmów. Dzisiejsza technologia i wrodzona świadomość medialna wielu ludzi pozwalają na stworzenie przyzwoitego dzieła X muzy w domowych pieleszach. Zachęca do tego Filmoteka Narodowa i organizatorzy konkursu "Mistrzowskie cięcie", a także dwójka cenionych filmowców - Jagoda Szelc i Paweł Łoziński.

"Mistrzowskie cięcie" - domowy konkurs filmowy Filmoteki Narodowej

Jeśli kiedykolwiek marzyliście, by stworzyć własny film, ale brakowało Wam na to czasu, warto wykorzystać koronawirusową izolację i wcielić marzenia w życie. Tym bardziej że możecie zostać ocenieni przez profesjonalistów z polskiej branży filmowej.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny do udziału w wyjątkowym, domowym konkursie filmowym pt. „Mistrzowskie wyzwania” zaprasza wszystkich, którzy mają za sobą pierwsze kroki w dziedzinie sztuki filmowej: studentów szkół filmowych, kierunków artystycznych i humanistycznych, ale nie tylko.

Zasady są proste: 1. Zostań w domu; 2. Nakręć film (w dowolnej technice i gatunku na zadany w danej rundzie temat) o długości od 30 sekund do 3 minut; 3. Wyślij plik w formacie .MOV lub .MP4 i rozdzielczości Full HD (1920x1080 px), tak by jego ciężar nie przekraczał 1 GB. Inspirację dla uczestników może stanowić kultowe już dzieło Larsa von Triera i Jørgena Letha "Pięć nieczystych zagrań", w którym duński reżyser prowokował swojego mistrza do realizacji zadań na granicy dokumentu i happeningu.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat, a przewodnikami na filmowej drodze będą cenieni filmowcy: Jagoda Szelc, reżyserka filmów "Wieża. Jasny dzień" i "Monument", która dopiero co zeszła z planu swojego trzeciego filmu oraz dokumentalista Paweł Łoziński, znany m.in. z "Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham" i "Miejsca urodzenia". To właśnie oni będą udzielać internetowych konsultacji i wcielą się w rolę jurorów przyznających nagrody.

Warto zmierzyć się z zaproponowanymi przez Mistrzów tematami, bowiem gra toczy się o nagrody o łącznej wartości 2000 złotych w każdej rundzie i publikację zwycięskich nagrań w prestiżowym serwisie Ninateka.pl, gdzie można oglądać filmy takich twórców jak Andrzej Wajda, Jerzy Hoffman, Jan Jakub Kolski, Janusz Majewski, Stanisław Różewicz, Bartek Konopka, Waldemar Krzystek, Leszek Dawid i wielu, wielu innych.

Ogłoszenie tematu i start pierwszej rundy konkursu już 23 kwietnia o godz. 19.00 TUTAJ. Kolejna odsłona konkursu rozpocznie się 4 maja. Konsultacje z Mistrzami będą odbywały się za pośrednictwem serwisu Zoom.

"Mistrzowskie cięcie" - Harmonogram konkursu

Konkurs został podzielony na dwie rundy. Oto jak organizatorzy podzielili przebieg "Mistrzowskiego cięcia".

I RUNDA

23.04.2020, godz. 19:00 – Jagoda Szelc, Mistrzyni gry, ogłasza zadanie konkursowe, FINA otwiera przyjmowanie zgłoszeń przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.fina.gov.pl

25.04.2020 roku do końca dnia (23:59) – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

26.04.2020, godz. 19:00 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych Uczestników Konkursu, którzy mają dzień na przygotowanie pytań/tematów do rozmowy z Mistrzynią gry

27.04.2020 w godz. 17:00-19:00 – Uczestnicy Konkursu biorą udział w konsultacjach z Mistrzynią gry (Zoom)

30.04.2020 do końca dnia (23:59) – ostateczny termin nadsyłania filmów w ramach „wyzwania” na wskazany przez Organizatora adres mailowy, Mistrzyni gry wybiera zwycięskie filmy

3.05.2020, godz. 17:00 – ogłoszenie wyników i publikacja zwycięskich Filmów w Ninatece (ninateka.pl)

3.05.2020, w godz. 17:30-19:30 – spotkanie Uczestników Konkursu z Mistrzynią gry na Zoomie, podczas którego omówione zostaną nadesłane filmy

II RUNDA

4.05.2020, godz. 17:00 – Paweł Łoziński, Mistrz gry, daje wykład o podstawach realizacji filmu dokumentalnego, a następnie ogłasza zadanie konkursowe; FINA otwiera przyjmowanie zgłoszeń przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.fina.gov.pl

6.05.2020 roku do końca dnia (23:59) – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

7.05.2020, godz. 19:00 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych Uczestników Konkursu, którzy mają dzień na przygotowanie pytań/tematów do rozmowy z Mistrzem gry

8.05.2020 – Uczestnicy Konkursu biorą udział w pierwszych konsultacjach z Mistrzem gry (Zoom)

11.05.2020 – Uczestnicy Konkursu biorą udział w drugich konsultacjach z Mistrzem gry (Zoom)

14.05.2020 do końca dnia (23:59) – ostateczny termin nadsyłania filmów w ramach „wyzwania” na wskazany przez Organizatora adres mailowy, Mistrz gry wybiera zwycięskie filmy

17.05.2020, godz. 17:00 – ogłoszenie wyników i publikacja zwycięskich filmów w serwisie Ninateka.pl

Miejmy nadzieję, że "Mistrzowskie cięcie" wyłoni nowe obiecujące talenty, a tragedia, jaką jest pandemia COVID-19 zostanie przekuta w szansę dla osób, które do tej pory z różnych powodów nie mieli okazji na spróbowanie swoich sił w roli filmowca. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

