Polska premiera filmu o Grecie Thunberg. Gdzie i kiedy oglądać dokument o aktywistce?

Greta Thunberg - nastoletnia aktywistka, której celem jest zmiana podejścia do naszej planety wszystkich mieszkańców Ziemi, doczekała się filmu dokumentalnego o swojej osobie. Już niedługo produkcja "Greta Thunberg – głos przyszłości" będzie dostępna w Polsce. Gdzie i kiedy można obejrzeć film?

"Greta Thunberg – głos przyszłości" - o czym jest film?

Szwedzka działaczka walcząca ze zmianami klimatu zaczęła ogólnoświatową rewolucję świadomości. Greta Thunberg przeszła do historii już jako piętnastolatka, dzięki swojemu wystąpieniu na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach. To właśnie dzięki jej przemówieniu ludzie na całym świecie zrewidowali swoje spojrzenie na swoje funkcjonowanie na Ziemi.

Nic więc dziwnego, że aktywistka doczekała się filmu dokumentalnego, dzięki któremu widzowie mają okazję zobaczyć, jak doszło do tego, że nastolatka, zamiast spędzać czas jak rówieśnicy, postanowiła wykazać się odwagą i zmienić świat. Niezwykłą historię nastoletniej aktywistki, która nie posiadając prawa do głosowania w wyborach parlamentarnych, szukała innego sposobu na zabranie głosu, pokazują twórcy tegorocznej produkcji "Greta Thunberg – głos pokolenia". W tym poruszającym dokumencie zobaczymy, jaką drogę przebyła nie tyle sama Greta, co wiadomość, jaką miała do przekazania światu. Jej apel zjednoczył ludzi i był niejednokrotnie nagradzany owacjami na stojąco przez uczestników szczytów klimatycznych.

W filmie śledzimy losy aktywistki od początku - sierpnia 2018 roku, kiedy dziewczyna, zamiast iść do szkoły, postanowiła wziąć w dłoń tekturowy transparent i protestować przeciwko degeneracji Ziemi, do której codziennie przyczynia się każdy z nas. Dzięki jej postawie pojawiły się kolejne osoby, popierające postulaty Thunberg i wkrótce dotarły do wpływowych polityków z całego świata.

"Greta Thunberg – głos przyszłości" - gdzie oglądać film?

Fascynującą drogę od zwykłej uczennicy po tytuł Człowieka Roku tygodnika "The Time" polscy widzowie będą mogli obejrzeć już w czwartek 17 grudnia 2020 roku o godzinie 18.00 na kanale Nat Geo People. Dokument zostanie powtórzony 18 grudnia i 26 grudnia również o 18:00.