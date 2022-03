Wojna w Ukrainie. Polski Instytut Sztuki Filmowej również bojkotuje Rosję

PISF bojkotuje atak Rosji na Ukrainę

Reakcja na agresję Rosji to nie tylko sankcje polityczne i ekonomiczne nałożone na kraj Władimira Putina przez światowe mocarstwa. To również działania różnego rodzaju organizacji państwowych, pozarządowych, a nawet prywatnych firm (co pokazał m.in. Elon Musk, który wysłał do Ukrainy terminale Starlink).

Do bojkotu wojny w Ukrainie dołączyli członkowie PISF, którzy wydali w tej sprawie oficjalne oświadczenie, będące jednocześnie odpowiedzią na apel reprezentantów Ukraińskiej Akademii Filmowej. Oto fragmenty listu otwartego napisanego przez Radosława Śmigulskiego - obecnego dyrektora PISF:

W związku z apelem członków Ukraińskiej Akademii Filmowej do bojkotu rosyjskiej kinematografii informujemy, że Polski Instytut Sztuki Filmowej przyłącza się z całą stanowczością do tej akcji. Jak słusznie wskazuje Akademia w swojej petycji do instytucji filmowych, w czasie, gdy nakładane są sankcje polityczne i gospodarcze na Federację Rosyjską, nie możemy pozostać w zgodzie z ich aktywnością na polu kultury.

Jak czytamy dalej:

W obecnych okolicznościach chcemy zapewnić członków Ukraińskiej Akademii Filmowej oraz całe społeczeństwo ukraińskie o naszej solidarności także w tej kwestii. Nie można dopuszczać do sytuacji, w której agresor napadający na demokratyczne państwo ma prawo bez żadnych konsekwencji zgłaszać filmy swojej produkcji do udziału w festiwalach międzynarodowych oraz brać udział w wydarzeniach kulturalnych.

Według niego, Ukraińska Akademia Filmowa zachęca poszczególne instytucje do podjęcia konkretnych działań:

Radę Europy do wykluczenia Rosji z Eurimages i zerwanie z nią umów koprodukcyjnych oraz do wyłączenia Federacji Rosyjskiej z Europejskiej Konwencji o koprodukcji filmowej;

Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Producentów Filmowych (FIAPF) do pozbawienia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Moskwie akredytacji FIAPF;

producentów do rozwiązania współpracy z podmiotami gospodarczymi Federacji Rosyjskiej oraz nie przenoszenia praw własności intelektualnej do filmów na terytorium Federacji Rosyjskiej;

dystrybutorów do nie wydawania licencji na dystrybuowanie filmów na terytorium Rosji;

CEPI i CFP-E do zaprzestania wszelkiej współpracy członków stowarzyszenia z producentami popierającymi agresję na Ukrainę;

UAF zwraca się także z prośbą o niedopuszczanie do programów festiwali filmów wyprodukowanych przez Federację Rosyjską lub w koprodukcji z nią.

Na koniec zachęcił zaś wszystkie instytucje filmowe w Polsce, Europie i na świecie do włączenia się w akcję i podpisanie tej petycji.

Polski Instytut Sztuki Filmowej to państwowy organ utworzony w 2005 roku. Jego celem jest przede wszystkim wspieranie rodzimej kinematografii. Działania PISF polegają na tworzeniu warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej, inspirowaniu i wspieraniu rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej.