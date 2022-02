Polski film nominowany do Oscarów. Kim jest Anna Dzieduszycka, która zagrała główną rolę?

Anna Dzieduszycka zagrała główną rolę w filmie "Sukienka", który został nominowany do Oscarów. Co wiemy o aktorce?

Film "Sukienka" Tadeusza Łysiaka, który został nominowany do Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film fabularny jest niemal całkowicie dziełem studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej. "Sukienka" jest opowieścią o odmiennej fizycznie od reszty społeczeństwa młodej dziewczynie Julii. Bohaterka pracuje w przydrożnym motelu. Jej życie zmienia się, gdy poznaje mężczyznę - przystojnego kierowcę ciężarówki. Wybuchają wówczas tłumione dotąd tęsknoty, marzenia, ale i ukryte urazy i lęki. W główną rolę wcieliła się Anna Dzieduszycka. Kim jest młoda aktorka?

Oscary 2022: Kim jest Anna Dzieduszycka z filmu "Sukienka"?

Reżyserem oraz autorem scenariusza jest Tadeusz Łysiak. Za montaż odpowiada Mariusz Gos. Film "Sukienka" miał swoją premierę na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym i od tamtej pory otrzymał dużą liczbę nagród oraz wyróżnień na całym świecie. Wśród najważniejszych są: Best Narrative Short Award na Atlanta Film Festival, Director’s Choice Award na Thomas Edison Film Festival czy Best Student Film na Sao Paulo Film Festival.

Główną rolę zagrała Anna Dzieduszycka, która nie jest zawodową aktorką, ale udało się jej już zagrać w kilkunastu filmach. Na co dzień zajmuje się opieką nad dziećmi i zwierzętami.

Anna Dzieduszycka ma 118 cm wzrostu i nie lubi określenia "niskorosła", woli zdecydowanie, gdy mówi się o niej "karlica".

W jakich filmach dotychczas zagrała Anna Dzieduszycka? Aktorka ma na swoim koncie role w takich produkcjach, jak m.in. "Dawid i elfy", "Krótka podróż ku nocy", "Marionetka", "Ułaskawienie", "Ptaki latają kluczami", "Stradissima", "Pierrot", "Jelonek", "Lubisz to", "Bezrybie" czy "Ile stopni ma ciepły głos?". Głównie były to role epizodyczne, ale na swoim koncie ma już kilka nagród, m.in. Nagrodę Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego w kategorii "Najlepsza aktorka", jak również w tej samej kategorii zwyciężyła na festiwalu Rhode Island w Usa oraz na imprezie Warszawa (Grand Off).