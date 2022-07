Polski film w czołówce popularności Netflixa. O dziwo nie jest to ani porno, ani Vega

Top 10 najpopularniejszych filmów Netflixa pod koniec lipca 2022

Netflix od jakiegoś czasu udostępnia ranking TOP 10 filmów na platformie. Ma on pomóc widzom w wyborze odpowiedniej dla siebie produkcji, poprzez podpowiadanie, co jest najchętniej wybierane przez innych użytkowników w danym kraju, a także przy okazji sumarycznie pokazuje, jakich produkcji oglądamy najwięcej.

Pod koniec lipca 2022 roku na pierwszym miejscu znalazł się film "Gray Man". To o losach oficera CIA (Ryan Gosling), który odkrywa kompromitujące sekrety agencji. Jego śladem rusza agent socjopata (Chris Evans), który wyznaczył nagrodę za jego głowę.

Oglądaj

Produkcja zrealizowana przez braci Russo ("Avengers: Endgame") jest najdroższym filmem w historii serwisu, więc była niemalże skazana na sukces - już teraz potwierdzono stworzenie kontynuacji oraz spin-offów "Gray Mana".

Drugą pozycję zajmuje natomiast polski rodzynek w postaci "Za duży na bajki". To opowieść o dziesięcioletnim e-sportowcu Waldku, który marzy o staniu się gwiazdą internetu. Kiedy jest już na dobrej drodze do realizacji swoich życiowych celów, mając do tego wsparcie ukochanej, choć nadopiekuńczej mamy, w jego życiu pojawia się ciotka Mariolka. Od tej pory dzieciak będzie musiał zmienić swoją codzienność.

Zwiastun produkcji możecie zobaczyć poniżej:

Oglądaj

Zestawienie zamyka natomiast najnowsza animacja studia Sony Pictures o tytule "Morska Bestia", w której dzielny łowca potworów i kilkuletnia dziewczyna zaprzyjaźniają się z największym i najgroźniejszym stworem z mórz. W roli głównej znany z "The Boys" Karl Urban.