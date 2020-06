Polski film w selekcji Festiwalu w Cannes. Która produkcja miała szansę na Złotą Palmę 2020?

Rok 2020 to okres wyjątkowo dla kinematografii. Pandemia koronawirusa sprawiła, że na całym świecie wstrzymano produkcje filmów, zamknięto kina i odwołano wiele prestiżowych wydarzeń. Wśród nich jest festiwal filmowy w Cannes, który do tej pory nie odbył się tylko raz - w 1939 roku. Mimo że impreza w 2020 roku została odwołana, Cannes jest obecne duchem na innych festiwalach. Organizatorzy zaprezentowali listę 56 tytułów, które zakwalifikowały się do selekcji festiwalu. Wśród nich jest polski akcent.

Cannes 2020 - "Sweat" polskim akcentem w selekcji festiwalu

Kiedy ogłoszono stan pandemii, fani kina podejrzewali, że w tym roku słynne francuskie wydarzenie raczej się nie odbędzie. Od samego początku organizatorzy nie chcieli, by Festiwal Filmowy w Cannes odbywał się online, ale pracowali nad satysfakcjonującym wszystkich rozwiązaniem. W końcu wymyślili. Z nadesłanych 200 filmów wybrali 56 pozycji, które opatrzyli znaczkiem Złotej Palmy. Chociaż produkcje nie zostaną pokazane w Cannes, kinomani będą mogli obejrzeć je na innych festiwalach, takich jak Locarno, Telluride, Toronto, Deauville, San Sebastian czy Sundance.

W prestiżowej selekcji 73. Festiwalu Filmowego w Cannes znalazł się "Sweat" - najnowszy film Magnusa von Horna. To jedyny polski tytuł na liście i wielki powrót reżysera do Cannes. W 2015 roku von Horn miał swój debiut - film "Intruz" znalazł się w sekcji Quinzaine des Realisateurs. Na tegorocznej liście oprócz "Sweat" znajdują się takie produkcje jak "The French Dispatch" Wesa Andersona czy "Another Round" Thomasa Vinterberga.

"Sweat" - o czym jest film?

"Sweat" to trzy dni z życia Sylwii Zając (w tej roli Magdalena Koleśnik), motywatorki fitness, której obecność w mediach społecznościowych nadała status celebrytki. Choć jest śledzona przez setki tysięcy osób, otoczona oddanymi współpracownikami i podziwiana przez dalekich znajomych, w jej życiu brakuje bliskości.

Za film odpowiada Magnus von Horn - mieszkający w Polsce szwedzki reżyser i scenarzysta, absolwent i wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi, laureat Paszportu Polityki. Jego mocny debiut "Intruz" zdobył najważniejsze nagrody w Polsce (trzy laury na Festiwalu w Gdyni) i w Szwecji (trzy "szwedzkie Oscary"). Reżyser wypowiedział się na temat swojego najnowszego dzieła.

" Fascynują mnie emocjonalni ekshibicjoniści, prawdopodobnie dlatego, że sam znajduję się po drugiej stronie. Ze strachu przed oceną, trzymam emocje wewnątrz siebie, rzadko dzieląc się nimi z otoczeniem. Kiedy więc spotykam się z ludźmi, którzy lekko i bez wstydu wyrażają siebie, czuję zazdrość. W mediach społecznościowych jestem biernym obserwatorem. Podglądam tych, którzy aktywnie eksponują siebie i swoje uczucia, fantazjuję o ich życiach. Ile z tego to prawda? Jacy są, gdy ich telefon jest wyciszony? Czy widać różnicę?

"

Film jest polską produkcją, współfinansowaną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z udziałem szwedzkich funduszy (Zentropa Sweden, Film i Väst , Szwedzki Instytut Filmowy). Za produkcję odpowiada Mariusz Włodarski z Lava Films, we współpracy z Canal+, EC1 Łódź - Miasto Kultury, Opus Film i DI Factory. Polskim dystrybutorem "Sweat" jest Gutek Film.

