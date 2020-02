Posłuchaj tytułowej piosenki Billie Eilish do nowego "Bonda". Czy "No Time to Die" będzie hitem?

Na ten moment wszyscy fani Jamesa Bonda czekali, od kiedy poinformowano, że za piosenkę do nowego filmu odpowiedzą Billie Eilish i jej brat Finneas O’Connell. W końcu w sieci zaprezentowano pełen utwór pod tytułem "No Time to Die".

"No Time To Die" - piosenka Billie Eilish z "Bonda 25"

Billie Eilish to najmłodsza artystka, która dostała możliwość zaśpiewania piosenki do kultowej serii o Agencie 007. 18-letnia wokalistka dołączyła do grona takich wykonawców jak Sam Smith ("Spectre"), Adele ("Skyfall"), Jack White i Alicia Keys ("Quantum of Solace"), Chris Cornell ("Casino Royale"), Madonna ("Śmierć nadejdzie jutro") czy Sheryl Crow ("Jutro nie umiera nigdy"). Jak brzmi nowy utwór?

Rok 2019 był dla Eilish przełomem w karierze. Poza zaśpiewaniem piosenki do nowego "Bonda" zdobyła cztery statuetki Grammy, w tym nagrody za Album Roku, Najlepszą płytę roku i Piosenkę roku. Wybór piosenkarki przez twórców filmu nie powinien nikogo dziwić, ponieważ jest bardzo popularną artystką i ma szansę zainteresować filmem młodszych widzów.

Jak piosenka "No Time To Die" prezentuje się z fragmentami nadchodzącego filmu? Na to pytanie odpowiada teaser 25. części "Bonda", w którym wykorzystano utwór Eilish.

"Bond 25" - kiedy premiera "No Time to Die"?

Produkcja trafi do kin już 2 kwietnia 2020 roku. W polskich kinach film będzie nosił tytuł "Nie czas umierać". W roli głównej zobaczymy ponownie Daniela Craiga. Będzie to ostatni występ aktora w roli Jamesa Bonda. W pozostałych rolach wystąpili Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen oraz Rami Malek, który wcieli się w nowego antagonistę.

