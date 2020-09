Posłuchajcie polskiej wersji piosenki promującej aktorską "Mulan". Jak brzmi "Wierna, odważna i prawa"?

Bo wielu wybojach, "Mulan" ostatecznie zawita w polskich kinach. Z uwagi na to, że stanie się to już niedługo, otrzymaliśmy szansę wysłuchania polskiej wersji utworu promującego film. W końcu piosenki to największa magia bajek Disneya, prawda?

"Wierna, odważna i prawa" - polska wersja piosenki promującej "Mulan"

W oryginale utwór "Loyal Brave True" wykonuje znana piosenkarka Christina Aguilera. W polskiej wersji językowej (zatytułowanej "Wierna, odważna i prawa") zastąpiła ją Zuza Jabłońska. Jak wypadła? Oceńcie sami.

Po licznych trudach, spowodowanych pandemią koronawirusa, włodarze Disneya zdecydowali się na rezygnację z amerykańskiej premiery "Mulan". Aktorska wersja popularnej bajki zawita na wielkich ekranach tylko w wybranych miejscach świata. W naszym kraju ukaże się już 11 września 2020 roku.

Reżyserką filmu jest Niki Caro ("Ania, nie Anna", "Azyl"), a w głównych rolach wystąpili: Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Gong Li oraz Jet Li.