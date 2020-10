Power Rangers powrócą z filmem i serialem aktorskim. To początek nowego uniwersum

Jonathan Entwistle został wybrany jako reżyser nadchodzącego filmowego restartu serii Power Rangers. Hasbro ma nadzieję, że będzie to ostatnia i przy okazji udana próba rozpoczęcia serii filmów opowiadających o nastoletnich superbohaterach. Co ciekawe, The Hollywood Reporter wyjaśnił, że twórca "End of the Fucking World" ma przy okazji nadzorować filmowe i serialowe dokonania w serii.

Power Rangers powrócą z filmem i serialem aktorskim

To oznacza, że Entwistle miałby pełnić rolę Kevina Feige w Marvel Cinematic Universe, tzn. zarządzać kreatywnymi ludźmi, pracującymi nad serialami i filmami związanymi z marką. To oczywiście sugeruje, że wszystkie produkcje związane z Power Rangers byłyby ze sobą połączone, dokładnie tak samo jak w filmach Marvel Studios.

Niedawno prawo do zrobienia filmu przejęła firma eOne (wcześniej posiadała je wytwórnia Paramount). Wygląda na to, że to właśnie reprezentanci eOne wymyślili większą rolę dla Entwistle'a, bo jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu firmy:

" Jonathan ma niezwykle kreatywną wizję dla tej ikonicznej i pełnej sukcesów franczyzy, a naszym zdaniem nie ma lepszej osoby, by odwróciła jej serialowe i filmowe losy. Nasza firma nie może się doczekać pracy z utalentowanymi kreatywnymi umysłami, które zajmą się ulubionymi markami Hasbro i stworzą niezwykle fascynujące oraz potężne serie filmowe wokół nich. "

Podobnie podekscytowany był Entwistle:

" To niezwykła propozycja, by przedstawić Power Rangers zarówno nowym generacjom, jak i wieloletnim fanom ich przygód. Postaramy się oddać analogowego ducha w cyfrowych czasach, łącząc sceny akcji z fabułą, które uczyniły serię tak ogromnym sukcesem. "

Niestety, na razie nie znamy szczegółów dotyczących przyszłości marki. Wiemy jedynie, że przynajmniej tym razem jest na nią lepszy pomysł, niż jeszcze kilka lat temu.