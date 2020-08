Powraca "Borat"? Sacha Baron Cohen przyłapany na filmowaniu

Cohen powraca i to z hukiem. Ostatnio przyłapano go bowiem przebranego za dziennikarza Borata Sagdiyeva z Kazachstanu, którego wszyscy prawdopodobnie znają z filmu "Borat" z 2006 roku. Wówczas Cohen podróżował po Stanach Zjednoczonych, aby poznać kulturę Ameryki, a potem spotkać (i poślubić) Pamelę Anderson. O sprawie poinformowało NME, udostępniając wideo z aktorem na TikToku.

Borat powraca? Cohen przyłapany na filmowaniu

Na wideo widzimy jasno, że Sacha Baron Cohen jest przebrany za Borata, jedzie dużym pick-upem a podróżują za nim operatorzy kamer. Możecie zobaczyć wideo pod tym linkiem.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Cohena przyłapano na nagrywaniu w te wakacje. Niedawno spotkano go na mocno prawicowym marszu "March For Our Rights", gdzie przebrany za rolnika śpiewał z uczestnikami rasistowskie piosenki, a kilka tygodni później próbował spotkać się z byłym burmistrzem Nowego Jorku Rudym Giullianim. Niestety, został zatrzymany przez policję, ponieważ zbliżał się do niego w "odblaskowym różowym bikini".

Jak podaje The Wrap, powyższe nagrania nie były na potrzeby 2. sezonu programu "Who is America?". Wygląda więc na to, że szykuje się powrót "Borata". Niestety, więcej szczegółów nie znamy.