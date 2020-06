Powrót J.K. Simmonsa w kolejnych "Spider-Manach" potwierdzony? Co wiemy o jego udziale?

J.K. Simmons wystąpił w oryginalnej trylogii filmowej o przygodach Petera Parkera, gdy w tytułowego bohatera wcielał się Tobey Maguire. W ubiegłym roku zaliczył jednak wielki powrót do roli, gdy wystąpił gościnnie w scenie po napisach najnowszego "Spider-Mana" z Tomem Hollandem w roli głównej. Wygląda na to, że Simmons zagości w uniwersum na dłużej.

Grany przez Simmonsa J. Jonah Jameson, redaktor naczelny Daily Bugle, to ikoniczna postać uwielbiana przez fanów Marvela. Ucieszy ich zatem fakt, iż aktor potwierdził, że pojawi się w najnowszych produkcjach uniwersum Sony Pictures. W jednym z najnowszych wywiadów Simmons wyjawił, że nagrał już sceny do jednego z najbliższych projektów wspomnianego studia, a w planach są jeszcze kolejne.

Tak, mówiąc krótko, powrócę jeszcze jako J. Jonah Jameson. To jego wielki powrót po kilkuletniej przerwie. Objawił się na krótko tym, którzy byli na tyle rozsądni, by pozostać przed ekranem po napisach końcowych "Spider-Man: Far From Home". Nagrałem już kolejny występ, a z tego co wiem, jeszcze więcej. Zatem, JJJ powróci już na dobre. "