Powstaje "Batman 2" z Robertem Pattinsonem. Wiemy, kto napisze scenariusz produkcji

Powstaje Batman 2. Wróci Robert Pattinson, Matt Reeves pisze już scenariusz

Warner Bros postanowiło postawić wszystko na jedną kartę i zatrzymać przy sobie reżysera filmu "The Batman" Matta Reevesa oraz jego firmę produkcyjną 6th & Idaho. To pierwszy filmowiec, który podpisał umowę z Warner Bros Pictures Group po zmianie reżimu i połączeniu Warnera z Discovery. Reeves podpisał również kontrakt z Warner Bros. Television Group, gdzie będzie pracował nad serialem "Pingwin" z Colinem Farrellem.

Ta decyzja ma mnóstwo sensu - Reeves spędza w końcu mnóstwo czasu nad projektami filmowymi i serialowymi związanymi z Batmanem. Szefowie WB Pictures Michael De Luca i Pamela Abdy mają nadzieję, że tym samym reżyser stanie się jednym z ich wiodących twórców, kimś jak Todd Philips (seria "Kac Vegas" oraz "Joker") i Clint Eastwood, a niegdyś także Christopher Nolan.

Reeves skomentował swoją decyzję:

Bycie domownikiem w tym legendarnym studiu jest spełnieniem marzeń. Jestem niezwykle podekscytowany perspektywą pracy z Michaelem, Pam i Channingiem i nie mogę się doczekać, aż wraz z moim zespołem przeniesiemy nasze opowieści na małe i duże ekrany.

Według ich umowy, oddziały filmowe należące do WB Pictures Group (a są to Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Warner Animation Group oraz całe DC Films) będą miały prawo pierwokupu do wszystkich projektów, które Reeves będzie pisał, reżyserował albo/i produkował. Obecnie twórca jest zajęty tworzeniem "Batmana 2", którego napisze wraz z Mattsonem Tomlinem.

Niestety, na razie jakiekolwiek szczegóły dotyczące filmu są trzymane pod kluczem, ale możemy być pewni, że w roli tytułowej powróci Robert Pattinson. Spodziewamy się, że w rolach głównych powrócą również Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (Porucznik Gordon), a być może także Zoe Kravitz (Selina Kyle/Catwoman). Na razie data premiery filmu jest nieznana.