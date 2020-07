Powstaje "Fuks 2". Kiedy zobaczymy kontynuację słynnej komedii z Maciejem Stuhrem?

Przełom lat 90. i 00. to okres, kiedy w polskiej kinematografii pojawił się zupełnie nowy typ komedii. Obecnie takie produkcje jak "Kiler", "Chłopaki nie płaczą" czy "Fuks" mają status filmów kultowych. Już niedługo ten ostatni tytuł otrzyma kontynuację.

"Fuks 2" - kiedy premiera sequela komedii?

"Fuks" to produkcja z 1999 roku w reżyserii Macieja Dutkiewicza, opowiadająca o 18-letnim Aleksie, w którego wcielił się Maciej Stuhr. Chłopak wciela w życie plan zemsty na wpływowym biznesmenie, który jest jednocześnie gangsterem. W roli Bagińskiego wystąpił Adam Ferency. W planie obrabowania szemranego przedsiębiorcy chłopakowi pomaga Sonia (Agnieszka Krukówna) – sekretarka Bagińskiego. Parze i biznesmenowi przygląda się policjant (Janusz Gajos), który obserwuje każdy krok chłopaka.

Komedia sprawiła, że Maciej Stuhr zyskał ogólnopolską rozpoznawalność i wszedł na stałe w szereg gwiazd polskiego kina. Już niedługo zobaczymy jak po 20 latach potoczyło się życie Aleksa. Jak podaje portal Wirtualne Media, firma producencka Zygmunta i Tobiasa Solorzów TFP, ma w planach dwie pełnometrażowe produkcje. Jedną z nich jest "Fuks 2". Prace nad filmem mają ruszyć jeszcze w 2020 roku.

Reżyserem kontynuacji ponownie zostanie Dutkiewicz, co powinno uspokoić wszystkich wiernych fanów oryginału. Na razie nie wiadomo, kiedy "Fuks 2" zadebiutuje na dużych ekranach. Drugim tytułem, który stworzy TFP ma być "All inclusive" w reżyserii Łukasza Barczyka. Obecnie nie zdradzono szczegółów na temat fabuły tej produkcji.

Przywracanie po latach dobrze znanych tytułów zyskuje ostatnimi czasy popularność w polskim przemyśle filmowym. Nie jest to pomysł nowy. Hollywood od lat wciela tego typu schemat w życie i chociaż nie zawsze efekt jest zadowalający, nostalgia to bardzo silne uczucie, które i tak gna widzów do kin. Czy "Fuks 2" będzie godnym następcą filmu z 1999 roku? Przekonamy się za jakiś czas.

