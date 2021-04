Powstaje "Kapitan Ameryka 4"! W roli głównej Anthony Mackie, powróci Chris Evans?

Powstanie Kapitan Ameryka 4. Powróci Chris Evans?

Jak niedługo po premierze finałowego odcinka 1. sezonu serialu "Falcon and the Winter Soldier" (czy też "Captain America and The Winter Soldier", jak widzieliśmy na planszach finałowych produkcji) podał portal Deadline, powstanie kolejna odsłona filmowej serii "Kapitan Ameryka". Scenariusz przygotuje Malcolm Spellman, twórca serialu na Disney+. Pomoże mu w tym Dalan Musson.

Chociaż na razie oficjalnie nie potwierdzono tej wieści, Spellman ma obecnie pisać projekt o Samie Wilsonie, nowym Kapitanie Ameryce. Deadline podaje też, że to by oznaczało, ze prawdopodobny projekt z Chrisem Evansem może być oddzielną pozycją, z którą Spellman nie ma nic wspólnego (portal utrzymuje, że Evans wciąż negocjuje powrót do roli). Spodziewamy się, że w "Kapitanie Ameryce 4" z Anthonym Mackie'em w roli głównej pojawią się również Sebastian Stan (Zimowy Żołnierz) oraz Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent).

"Falcon and the Winter Soldier" opowiadał o wydarzeniach po "Avengers: Endgame". Świat przez pięć lat próbował odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której połowy z nas nie ma. Gdy świat powoli zaczynał iść do przodu, ponad 3 miliardy ludzi powróciło na planetę, która nie była na to gotowa. Sam Wilson i Bucky Barnes muszą stawić czoła nie tylko organizacji terrorystycznej Flag Smashers, ale także problemom, które trawią Amerykę od wewnątrz.

Na razie Marvel nie skomentował doniesień Deadline. Portal nie podał nazwisk nowych członków obsady, czy ekipy filmowej.

Trylogia filmów o Kapitanie Ameryce zarobiła w światowym box-offisie ponad 2 miliardy dolarów. Ostatnią częścią był "Civil War" z 2016 roku, w którym pojawili się wszyscy ówcześni Avengers.