Powstaje "Kogel-mogel 4". Scenariusz jest już gotowy

Prawdopodobnie nikt nie czekał na tę informację, ale czwarta część komediowej serii "Kogel-mogel" to tylko kwestia czasu. W styczniu 2020 roku pojawiły się pierwsze głosy o powstawaniu kolejnej odsłony przygód rodziny Solskich. Minęło kilka miesięcy i scenariusz autorstwa Ilony Łepkowskiej już jest gotowy.

Dwie pierwsze części "Kogla-mogla" należą już do grona kultowych polskich komedii. Po 31 latach zdecydowano się powołać do życia kontynuację. Wierni fani oryginału czekali, ale się rozczarowali. Produkcja w reżyserii Kordiana Piwowarskiego została dość negatywnie odebrana przez krytyków i widzów. Nie bez powodu ten film został okrzyknięty przez naszych czytelników jedną z najgorszych produkcji 2019 roku.

Niskie noty nie idą jednak w parze z dobrymi wynikami kasowymi. "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3" był finansowym hitem ubiegłego roku i przyciągnął do kina bardzo wielu widzów. Skoro pieniądze się zgadzają, producenci uznali, że trzeba kuć żelazo, póki gorące i rozpoczęli pracę nad kontynuacją.

To nie "Avengers" Polacy oglądali w tym roku najchętniej. Zwycięzca was zaskoczy!

Łepkowska rozmawiała na temat scenariusz z portalem Party.pl. Scenarzystka zdradziła nawet kiedy ekipa planuje rozpocząć zdjęcia do nowego "Kogla-mogla".

"

Scenariusz jest gotowy, właśnie nanoszę ostatnie poprawki. Zapowiada się, że będzie to zwariowany film, bliski współczesnym gustom. Mam nadzieję, że sytuacja z koronawirusem zostanie na tyle opanowana, że w sierpniu uda nam się wejść na plan zdjęciowy. Oby tylko nie była to płonna nadzieja. Trzon będą stanowić te same gwiazdy co w trzeciej części: Grażyna Błęcka-Kolska, Katarzyna Łaniewska, Anna Mucha, Nikodem Rozbicki, Zdzisław Wardejn, Aleksandra Hamkało. Dojdą dwie nowe postaci, ale kto je zagra, nie "