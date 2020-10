Powstaje "Naznaczony 5". Horror wyreżyseruje gwiazdor "Obecności"

Nadciąga Halloween, więc nie ma lepszej pory, by zapowiedzieć kontynuację jednej z najpopularniejszych serii grozy ostatnich lat. Mowa o "Naznaczonym", który według najnowszych informacji doczeka się piątej części. Za reżyserię odpowie aktor związany z "Naznaczonym" i "Obecnością" - Patrick Wilson.

"Naznaczony 5" - gwiazdor Obecności wyreżyseruje horror

Reżyser James Wan to jeden z najwybitniejszych twórców horrorów ostatnich lat. Nie tylko stworzył całe uniwersum grozy dzięki "Obecności" i jej spin-offach, ale również powołał do życia serię "Naznaczony".

Jak podaje Deadline, podczas inauguracyjnej imprezy studia Blumhouse o nazwie BlumFest 2020, nie tylko zaprezentowano pierwszą zapowiedź filmu "Halloween Kills", ale również potwierdzono, że niebawem ruszą pracę nad piątą częścią "Naznaczonego", której reżyserią zajmie się Patrick Wilson.

Aktor występował w dwóch pierwszych częściach serii w roli Josha Lamberta - głowy rodziny, która wprowadza się do nowego domu. Wkrótce okazuje się, że budynek ma już mieszkańców. I to upiornych. Akcja piątej części będzie rozgrywała się 10 lat po wydarzeniach ukazanych w horrorze "Naznaczony: rozdział 2" z 2013 roku. Wilson nie tylko zadebiutuje w roli reżysera, ale również powróci jako Josh. U jego boku ponownie zagra Ty Simpkins, który wcieli się w Daltona - syna protagonisty. Za scenariusz filmu odpowie Scott Teems.

Wilson skomentował nadchodzącą pracę nad "Naznaczonym 5".

" Jestem zaszczycony i podekscytowany, że stanę na czele kolejnej części "Naznaczonego", która zapewni niesamowitą szansę na kontynuację wszystkiego, przez co Lambertowie przeszli dekadę temu, a także zmierzenie się z konsekwencjami ich wyborów. Reżyseria filmu to dla mnie moment pełnego kręgu zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym i jestem niezmiernie wdzięczny, że powierzono mi dalsze opowiadanie tej przerażającej historii o duchach. "

Na temat sequela wypowiedział się również producent filmu Jason Blum.

" Jednym z głównych powodów ilości wiernych fanów "Naznaczonego", jest to, że ludzie zaangażowani w pierwszą część pozostali zaangażowani przy kolejnych i sprawili, że były one pełne życia, interesujące i dobre. Jestem bardzo wdzięczny naszym wszystkim współpracownikom pomagającej przy powstawaniu tej serii. "

Pozostałymi producentami "Naznaczonego 5" zostali James Wan i Leigh Whannell - twórcy pierwszej części horroru.

"Naznaczony 5" - kiedy premiera filmu?

Na razie nie zdradzono, kiedy "Naznaczony 5" trafi do kin. Na produkcję przyjdzie nam poczekać kilka lat. Niewykluczone, że horror zobaczymy dopiero w roku 2023, na co może wskazywać fakt, iż jego fabuła rozgrywa się dekadę po wydarzeniach z części drugiej. Fani Wilsona będą mieli okazję zobaczyć go w innym nadchodzącym filmie grozy - trzeciej części "Obecności", która miała trafić do kin jesienią 2020 roku. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany i historia Warrenów zadebiutuje na dużym ekranie dopiero 3 czerwca 2021 roku.

