Paddington 3 - znamy reżysera i tytuł filmu o sympatycznym misiu

Jak podaje portal Deadline, reżyserem nadchodzącego filmu o misiu jest Dougal Wilson, który dołączył do serii po odejściu Paula Kinga - ten obecnie pracuje nad filmem "Wonka", w którym główną rolę zagra Timothee Chalamet. Dowiedzieliśmy się również, że produkcja oficjalnie została zatytułowana "Paddington in Peru", co sugeruje nam wspomnianą międzynarodową podróż.

Niestety, na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów na temat nadchodzącego filmu - oprócz tego, że produkcja najpewniej zabierze Paddingtona do jego rodzinnych stron, gdzie być może pozna historię swojej prawdziwej familii.

Seria filmów od StudioCanal i Heyday Films opowiada nam historię misia Paddingtona, który pojawił się w ponad 20 książkach autorstwa brytyjskiego pisarza Michaela Bonda. Pierwszy z filmów zadebiutował w 2014 roku i opowiadał nam historię tytułowego misia, który pojawia się w Londynie, gdzie szuka domu. Zagubiony na stacji Paddington, poznaje rodzinę Brownów, która oferuje mu schronienie.

W kontynuacji z 2017 roku, Paddington staje się właściwie pełnoprawnym członkiem rodziny Brownów. Niedźwiadek podejmuje się w filmie wielu różnych prostszych i trudniejszych prac, by zarobić pieniądze na prezent urodzinowy dla swojej ciotki Lucy na jej 100. urodziny. Niestety podarunek zostaje skradziony, a miś musi go szybko odnaleźć, żeby nie rozczarować kobiety.

Pierwsze dwa filmy o Paddingtonie były bardzo ciepło przyjęte przez krytyków, a także zarobiły ponad 500 milionów dolarów w kinach na całym świecie. Wiemy na pewno, że w głównej roli powróci Ben Wishaw, który udzielał głosu misiowi w poprzednich odsłonach (a także grał Q w filmach o Bondzie Daniela Craiga).

Mark Burton, Jon Foster i James Lamont są scenarzystami produkcji, a zdjęcia mają ruszyć w Londynie i Peru w 2023 roku. Data premiery filmu "Paddington in Peru" nie jest znana.