Powstaje "Venom 3" oraz "Pogromcy duchów 4". Znamy daty premiery filmów

Powstają filmy Venom 3 oraz Pogromcy duchów 4

Podczas ostatniego Cinemaconu 2022 Sony pokazało światu całkiem sporo interesujących nowości. Wśród nich znalazł się zlepek nadchodzących produkcji, podczas którego przedstawiono światu karty tytułowe "Venoma 3" oraz niezatytułowanej kontynuacji "Ghostbusters: Afterlife" - twórcy twierdzą, że to "czwarta odsłona serii" (więc nie liczą kobiecego rebootu z 2016 roku).

Niestety, na tym lista informacji się kończy - na razie Sony nie podzieliło się nazwiskami twórców, ani datami premiery. Możemy jednak założyć, że w "Venomie 3" powróci niewątpliwie obsada z poprzednich odsłon z Tomem Hardym na czele, a zmieni się natomiast reżyser, jak w przypadku poprzednich odsłon.

Podobnie będzie pewnie z "Pogromcami duchów 4" - nastoletnie dzieciaki i Paul Rudd zapewne znów pojawią się na ekranie, ale tutaj akurat istnieje szansa, że reżyserem ponownie będzie Jason Reitman, syn twórcy oryginału Ivana Reitmana.

Chociaż oba filmy spotkały się z mieszanym, czy nawet negatywnym przyjęciem ze strony krytyków (i może trochę mniej, ale nadal) widzów, to były sporymi przebojami kasowymi dla Sony. Dlatego też zlecenie kontynuacji tych serii nie jest raczej zaskoczeniem - zwłaszcza, że firma nadal próbuje stworzyć swoje własne filmowe uniwersum wokół postaci z komiksów o Spider-Manie, a Venom jest tutaj kluczową postacią.

Istnieje możliwość, że Zabójczy Obrońca w końcu spotka się oficjalnie ze Spider-Manem - może Sony zdecyduje się na przywrócenie "do życia" Andrew Garfielda, który podbił serca widzów swoim gościnnym występem w "Spider-Man: No Way Home"?

Tak jak wspomnieliśmy, Sony zapowiedziało jedynie, że planuje zrealizować te filmy. Na razie więcej szczegółów nie znamy.