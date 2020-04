Powstaje druga część horroru "Corona Zombies". Opowie o wyzwoleniu Joe Exotica z więzienia

Dla wielu pandemia koronawirusa to prawdziwy horror. Niektórzy jednak znaleźli swoją niszę. Chodzi między innymi o twórców filmu "Corona Zombies", którzy tydzień po premierze zapowiedzieli realizację drugiej części. Centralną osią fabuły horroru ma być postać Joe Exotica - jednego z głównych bohaterów serialu dokumentalnego platformy Netflix "Król tygrysów".

"Corona Zombies 2" - Joe Exotic głównym bohaterem horroru

Kiedy pandemia COVID-19 się skończy, jej symbolami zostaną za pewne maseczka ochronna, papier toaletowy i... Joe Exotic. Serial Netfliksa o ekscentrycznym właścicielu zoo został wielkim hitem i wiele osób upatruje sukces dokumentu w izolacji narzuconej obywatelom wielu państw świata. W końcu skoro nie można wyjść na zewnątrz, to czemu nie odpalić sobie nowości na Netfliksie? Tak czy inaczej, produkcja podbiła serca milionów widzów na całym globie, a Joe Exotic stał się ikoną i popularnym memem.

W tym kierunku podążyli twórcy "Corona Zombies", którzy zapowiedzieli, że niebawem zobaczymy sequel filmu zatytulowany "Barbie and Kendra Save the Tiger King". Studio produkcyjne AITH zaprezentowało nawet plakat nadchodzącego dzieła.

Zane z pierwszej części bohaterki grane przez Cody Renee Cameron i Robin Sydney, tym razem muszą zmierzyć się z nowym zagrożeniem wywołanym pandemią koronawirusa. Wydawać by się mogło, że hordy wygłodniałych żywych trupów były wystarczającym wyzwaniem. Okazuje się, że nuda jest o wiele gorszym problemem. Z tego powodu pochłaniają za jednym zamachem dokument o człowieku zafascynowanym tygrysami, który sam trafił za kratki i postanawiają wyciągnąć go z więzienia. Barbie i Kendra ruszają ze słoneczego Los Angeles do gorącej Afryki (ale przecież tam nie ma tygrysów!), by wcielić swój plan w życie i uczynić Joe Exotica wolnym człowiekiem.

"Barbie and Kendra Save the Tiger King" - kiedy premiera?

Twórcy zapowiedzieli, że film będzie można obejrzeć już 15 maja 2020 roku. Produkcja zostanie udostępniona w aplikacji i na kanale Full Moon Features. Jakim cudem uda im się tak szybko stworzyć długometrażowy film? Prawdopodobnie, tak jak w przypadku poprzedniej części ludzie odpowiedzialni za to kuriozalne przedsięwzięcie stworzą remiks, wykorzystując jakiś stary, zapomniany, niskobudżetowy horror. Obawiamy się, że to nie jest ostatnie koronawirusowe słowo twórców "Corona Zombies"...

