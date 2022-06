Powstaje film "Thunderbolts" o złoczyńcach Marvela. Co wiemy o nadchodzącej produkcji?

Marvel od kilku lat flirtował z pomysłem na film/serial o grupie Thunderbolts i wygląda na to, że projekt nareszcie ma ręce i nogi, a także zielone światło na działanie.

Marvel stworzy swoje Suicide Squad. Powstaje film Thunderbolts

Jak podaje Deadline, MCU nareszcie zdecydowało się na zrealizowanie filmu "Thunderbolts". Według informacji portalu, reżyserem produkcji został Jake Schreier, natomiast skrypt napisze odpowiedzialny za "Black Widow" Eric Pearson. Producentem filmu będzie oczywiście szef Marvel Studios, Kevin Feige.

Wczesne doniesienia sugerują też, że zdjęcia do filmu mogą ruszyć już latem 2023 roku, a samo Marvel Studios "kontaktowało się z niektórymi osobowościami", które pojawiły się już w filmach, by upewnić się, że te będą dostępne do pracy na planie ich produkcji.

Jake Schreier ma na koncie kilka mniejszych filmów, takich jak "Robot & Frank" z 2012 roku, a także kilka odcinków seriali "Beef", czy "Dave". Co ciekawe, reżyser współpracował również z m.in. Kendrickiem Lamarem i Kanye Westem. Tak jak wspomnieliśmy, Pearson ma natomiast na koncie scenariusz do "Black Widow" z Scarlett Johansson w roli głównej.

W tym momencie trudno stwierdzić, kto konkretnie pojawi się w obsadzie "Thunderbolts" - zwykle drużyna jest złożona z antybohaterów i superzłoczyńców, którzy wykonują zadania dla rządu. Wiecie - trochę jak Suicide Squad. Szefem pierwszej wersji tej grupy był Baron Zemo, natomiast na przestrzeni lat pojawiali się w niej m.in. Taskmaster, U.S. Agent, Crossbones, Abomination, czy Ghost. Wszystkie te postaci zadebiutowały już w filmach MCU, więc część z nich w filmie zobaczymy na pewno.

Zwykle nadzorcą Thunderbolts był generał Thad "Thunderbolt" Ross (stąd nazwa), ale jakiś czas temu zmarł William Hurt, więc MCU będzie musiało znaleźć nieco inny pomysł na zawiązanie fabuły. Pierwsze kroki zostały w tym kierunku wykonane w serialu "Falcon i Zimowy żołnierz", kiedy to hrabina Valentina de Fontaine zrekrutowała do swojego projektu Johna Walkera/U.S. Agenta.

Następnie hrabina pojawiła się też w scenie po napisach końcowych "Black Widow", gdzie zrekrutowała do pracy Yelenę Belovą/Czarną Wdowę. Mamy więc już duet sprawnych zabójców i jeśli mielibyśmy stawiać na kolejne postaci, to następny jest Baron Zemo - ktoś w końcu musi im szefować.

Więcej szczegółów poznamy wkrótce. Film "Thunderbolts" na razie nie ma ustalonej daty premiery.