Powstaje film biograficzny o Lionelu Richie. Co wiemy o produkcji?

Lionel Richie współpracuje z Disneyem za pomocą programu "American Idol" nadawanego na antenie telewizji ABC (należy ona do Disneya). W tym roku wokalista sprzedał firmie prawa do zrobienia produkcji o jego karierze, pod warunkiem, że będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego przy projekcie. Nad projektem pracuje też Peter Chiarelli, scenarzysta m.in. "Bajecznie bogatych Azjatów".

Powstaje film biograficzny o Lionelu Richie

70-letni Lionel Richie jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów wszech czasów. Artysta zaczął swoją imponującą karierę w latach 70. jako wokalista funkowo-soulowego zespołu The Commodores. W kolejnej dekadzie stwierdził jednak, że przyszedł czas na karierę solo. Reszta jest historią.

W ciągu 5 lat artysta doczekał się 5 singli zdobywających pierwsze miejsca popularności na Billboardzie, takie jak "Hello", "Say You, Say Me", czy "All Night Long". Ten ostatni ma być również tytułem nadchodzącego filmu o swojej karierze.

Richie doczekał się również 4 nagród Grammy, Oscara oraz Złotego Globu. W 2016 roku wcielono go natomiast do Kompozytorskiej Hali Sław za dokonania dla muzyki popularnej.

Film o Richiem będzie nosił tytuł "All Night Long", a jego scenarzystą jest Peter Chierelli. Więcej informacji niestety na razie nie znamy.