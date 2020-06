Powstaje film o polskich prostytutkach arabskich szejków. Kto wystąpi w "Dziewczynach z Dubaju"?

W 2015 roku głośno zrobiło się o polskich celebrytkach, które prostytuowały się w Dubaju. Wszystko za sprawą blogerów z Tag The Sponsor, którzy przygotowali dziennikarską prowokację, oferując fotomodelkom spełnianie fantazji seksualnych arabskich szejków w zamian za pieniądze. Dziennikarz Piotr Krysiak przeprowadził śledztwo w tej sprawie, które zaowocowało książką "Dziewczyny z Dubaju". W 2018 roku trafiła na polski rynek ponownie wywołując medialną burzę wokół tematu. Niebawem powstanie film inspirowany tą sprawą.

"Dziewczyny z Dubaju" - Katarzyna Figura w filmie o celebrytkach-prostytutkach

Reżyserka produkcji została Maria Sadowska. W styczniu 2020 roku artystka opowiedziała o swoim nowym filmie w wywiadzie dla "Wprost".

" Będzie z pewnością o seksie i ciemnej stronie ludzkiej natury. O tym, jak ulegamy pokusom. (...) Zabierzemy widza w egzotyczną podróż z małego, szarego miasteczka do świata przepychu i luksusu. To historia jednej dziewczyny, oparta na podstawie wielu opowieści kobiet, które uczestniczyły w tego typu wyjazdach. "

Za produkcję filmu odpowie Dorota Rabczewska-Stępień, znana lepiej jako Doda i jej mąż Emil Stępień. Scenarzystą "Dziewczyn z Dubaju" został natomiast Mitja Okorn ("Planeta Singli", "Listy do M.", "39 i pół"). Casting do filmu rozpoczął się 20 lutego 2020 roku. Jak donosi Pudelek.pl, w obsadzie zobaczymy między innymi Katarzynę Figurę. W produkcji wystąpią też Olga Kalicka ("Rodzinka.pl"), Paulina Gałązka ("Juliusz", "Na bank się uda"), Katarzyna Sawczuk ("Belfer", "Córki dancingu") oraz Anna Karczmarczyk ("Polityka", "Chcę się żyć"). Do listy płac mają dołączyć również Grażyna Szapołowska, Kinga Preis i Bogusław Linda, ale te informacje nie zostały na razie potwierdzone.

Obejrzysz "Dziewczyny z Dubaju"? Tak. Zapowiada się ciekawie Nie wiem. Zobaczymy Nie. Zalatuje Vegą...

"Dziewczyny z Dubaju" - kiedy premiera?

Na razie nie zdradzono, kiedy możemy spodziewać się kinowego debiutu "Dziewczyn z Dubaju", ale trudno oczekiwać konkretnej daty, skoro nie ruszyły jeszcze zdjęcia do filmu. Prawdopodobnie produkcja przyciągnie do kin całą rzeszę widzów, ponieważ opisana przez Krysiaka sprawa była bardzo głośna. Dziennikarz zamieścił w swojej książce opis całego procederu wyłaniania i wysyłania polskich modelek do Dubaju w celu robienia z nich luksusowych prostytutek.

Krysiak dotarł do dokumentacji sądowej, w której padły nazwiska oskarżonych o sutenerstwo osób. Były wśród nich między jedna ze zwyciężczyń konkursu Miss Polonia, aktorka znana z filmu "Sfora", uczestniczka biorąca udział w programie "Top Model", a także partnerka znanego polskiego aktora. Czy w filmie "Dziewczyny z Dubaju" pojawią się te wątki? O tym przekonamy się za jakiś czas.

