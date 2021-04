Powstaje już "Piła 10", chociaż nie zadebiutowała jeszcze "Spirala"

Już powstaje Piła 10

Chociaż nie zadebiutowała jeszcze "Spierala: Nowy rozdział serii Piła", to sami twórcy franczyzy już szykują się na kolejną odsłonę. Według Production Weekly, ruszyły już prace nad "Piłą 10", zatytułowaną roboczo SAW X. Oczywiście na razie jest za wcześnie o to, by pytać o obsadę, fabułę, czy jakiekolwiek inne szczegóły dotyczące nadchodzącego filmu.

Podobnie jest zresztą z tym, jak SAW X będzie połączone z nadchodzącą "Spiralą". Jak zauważa portal Bloody Disgusting, który specjalizuje się w horrorach, Twisted Pictures i Lionsgate "słyną z tego, że ich plany bardzo często się zmieniają - nawet w trakcie samej produkcji". Według reporterów, twórcy poczekają na premierę "Spirali", by zobaczyć jak ona zostanie przyjęta i dopiero potem podejmą decyzję.

Jak pewnie pamiętacie, "Piła" zaczęła jako niezależny horror zrealizowany przez Jamesa Wana i Leigha Whannella. Przez kilka lat seria była lukratywną i całkiem docenianą propozycją. Niestety, Lionsgate nieco przedobrzyło i kilka ostatnich produkcji było finansowo-artystycznymi klęskami.

Jednak zaangażowanie Chrisa Rocka i Samuela L. Jacksona w serię spowodowało ponowne zainteresowanie serią i niedługo przekonamy się, czy poprawi to los znanej marki.

O tym przekonamy się już 14 maja, kiedy to "Spirala: Nowy rozdział serii Piła" ma zadebiutować w kinach. Patrząc jednak na obecną sytuację pandemiczną w Polsce możemy się spodziewać opóźnienia daty premiery.