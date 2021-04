Powstanie nowy film o King Kongu? Ma nosić tytuł Son of Kong

Kiedy film "Godzilla vs. Kong" wchodził do fazy postprodukcji w 2019 roku, w kinach pojawił się "Godzilla: Król Potworów". Ten niestety okazał się być średnią inwestycją - nie tylko zarobił niecałe 400 milionów dolarów w box-office (najmniej ze wszystkich filmów o wielkich potworach), ale także dostał słabe oceny od krytyków (aczkolwiek tutaj sprawę poprawiali widzowie, którzy oceniali film bardzo dobrze).

Dla wielu osób oznaczało to, że "Godzilla vs. Kong" będzie najprawdopodobniej końcem tej serii - nawet jeżeli wielu producentów uważało, że produkcja jest najlepszą z serii. Potem film trafił jednak do kin i na HBO Max.

Produkcja zarobiła ponad 400 milionów dolarów W CZASACH PANDEMII, stając się najlepiej zarabiającym filmem od prawie półtora roku - do tego nie pojawił się jeszcze w kinach w Wielkiej Brytanii, Japonii i Brazylii, które po USA , Chinach i Indiach są największymi rynkami kinowymi na świecie, a w USA tego samego dnia zadebiutował również na HBO Max, gdzie obejrzała go rekordowa ilość osób. Krótko mówiąc - film był hitem. Być może nawet potwornym hitem.

Jak to bywa z hitami, w głowach twórców i producentów od razu zapala się lampka - jak podaje The Hollywood Reporter, Legendary Studios już pracuje nad kolejnymi filmami z serii. Do jednego z nich chcą sprowadzić ponownie Adama Wingarda, reżysera "Godzilli vs. Konga". Na razie nie pojawiło się nazwisko potencjalnego scenarzysty filmu, ale jeśli wierzyć portalowi, jest już tytuł - "Son of Kong".

Adam Wingard był mocno zaangażowany w tworzenie świata przedstawionego w swoim filmie (głównie w zrobieniu w miarę logicznej Pustej Ziemi), dlatego też twórcy chcą z tego skorzystać w kontynuacji przygód wielkich potworów. Na razie informację na temat nowego projektu nie są oficjalnie potwierdzone, a także mogą ulec sporym zmianom. Strzelamy jednak, że niedługo usłyszymy o oficjalnych planach twórców.