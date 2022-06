Joker - powstaje kontynuacja filmu. W głównej roli powróci Joaquin Phoenix

Stało się. Po latach plotek, przypuszczeń, niepotwierdzonych informacji i dywagacji, twórcy "Jokera" poinformowali w końcu, że oficjalnie ruszyły prace nad kontynuacją popularnego filmu z Joaquinem Phoenixem w roli głównej. Sequel najlepiej zarabiającego filmu dla dorosłych w historii ponownie przedstawi nam opowieść o Arthurze Flecku/Jokerze, a za kamerą ponownie stanie Todd Philips.

Zresztą to właśnie reżyser podzielił się na Instagramie zdjęciem skryptu, który przygotował ze Scottem Silverem. Ze strony tytułowej dowiedzieliśmy się też, że film wstępnie nazywa się "Joker: Folie a Deux", co po polsku tłumaczy się jako schorzenie medyczne zwane obłędem udzielonym. Trzeba przyznać, że pasuje to genialnie to tematyki materiału źródłowego.

Na zdjęciu widzimy też Joaquina Phoenixa, który (chociaż według Deadline nadal jest w trakcie negocjacji w sprawie roli) powróci jako tytułowy Joker. Aktor zapoznaje się z nową wersją scenariusza:

Przypominamy, że oryginalna produkcja z 2019 roku miała 11 nominacji do Oscara (w tym za Najlepszy film), przynosząc statuetki dla Phoenixa (Najlepszy aktor) i Hildur Guðnadóttir (Najlepsza muzyka). Przy okazji zarobiła też ponad miliard dolarów ze sprzedaży biletów.

Niestety, na razie nie wiemy na temat produkcji nic. Nie znamy reszty obsady, tematyki filmu, ani też nawet przybliżonej daty premiery "Jokera: Folie a Deux". Nie wiemy nawet, czy tak będzie brzmiał oficjalny tytuł projektu.