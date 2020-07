Powstaje polska wersja filmu „Pretty Woman”. Wiemy, kto zagra główne role

Słynny film kanwą dla musicalu

„Pretty Woman” to słynny film Garry’ego Marshalla z Julią Roberts i Richardem Gerem w rolach głównych. Opowieść o bogatym biznesmienie, który przez przypadek poznaje na ulicy piękną kobietę i płaci jej za wspólne spędzenie razem tygodnia to klasyczna komedia romantyczna. Obraz na dobre zapoczątkował karierę Julii Roberts, która za swoją kreację był nawet nominowana do Oscara, i stał się standardem dla amerykańskich opowieści romantycznych.

W 2018 roku powstała musicalowa wersja filmu. Spektakl z muzyką Bryana Adamsa i Jima Vallance’a wystawiany był w teatrze Oriental Theatre w Chicago. Produkcja trafiła także na Broadway, a w 2020 miała trafić również na londyński West End.

Polska wersja musicalu

Pierwotnie we wrześniu planowana była polska prapremiera musicalu w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Przekładu libretta na podstawie oryginalnego scenariusza Garry’ego Marshalla i J. F Lewtona dokonał Daniel Wyszogrodzki.

Reżysererem spektaklu jest Jakub Szydłowski. Szydłowski stworzył wcześniej polskie wersje „Rent”, „Księgi dżungli”, czy „Proces – spektakl muzyczny”. Szydłowski jest też aktorem scenicznym i dubbingowym, który podkładał głos w znanych i lubianych filmach animowanych oraz serii gier komputerowych. Kierownikiem muzycznym polskiej wersji musicalu „Pretty Woman” został natomiast Jakub Lubowicz.

Polski musical „Pretty Woman” – kto w głównych rolach?

W wyniku castingu wytypowano także kilkoro aktorów, wcielających się w centralne postaci nowej wersji znanej historii. Rola Vivian, w którą w filmie wciela się Julia Roberts przypadła Malwinie Kusior (najlepiej znanje z roli w „Tańcu wampirów”, czy „Deszczowej piosenki” Teatru Roma), a także Marcie Wiejek, znanej z „Deszczowej piosenki”, czy „Alicji w krainie czarów”.

W rolę Edwarda, postaci Richarda Geere’a, na scenie wcielać się będzie zamiennie, zależnie od daty spektakli aż trzech aktorów: Rafał Szatan, Marcin Jajkiewicz oraz Tomasz Bacajewski.

Poznaliśmy też posotałą część obsady. Jak podaje portal NaszeMiasto.pl, w pozostałych rolach zobaczmy: Małgorzatę Chruściel, Olgę Szomańską i Dagmarę Rybak w roli Kit – przyjaciółki Vivian, Pawła Erdmana i Tomasza Steciuka w roli Pana Thompsona, menadżera hotelu. Karol Drozd i Maciej Pawlak będą grali Happy Mana, Piotr Płuska i Marcin Sosiński Philipa Stuckeyra, a Andrzej Orechwo i Janusz Skoneczny - Jamesa Morse’a.

Casting do ról trwał od początku tego roku, a jego drugi etap odbył się w specjalnym reżimie sanitarnym, związanym z pandemią koronawirusa.

Polski musical „Pretty Woman” – kiedy premiera?

Wszystko wskazuje na to, że prapremiera spektaklu nadal ma odbyć się we wrześniu tego roku. Na to przynajmniej wskazywałyby strony internetowe, umożliwiające sprzedaż biletów.

