Powstał dokument o filmie "Rocky". Kiedy premiera?

Nie ma chyba słynniejszego filmu sportowego niż "Rocky", który ponad 40 lat temu wyznaczył nowe trendy w kinie i rozpoczął serię trwającą do dziś. Produkcja w reżyserii Johna G. Avildsena zapisała się złotymi zgłoskami w historii kinematografii. Z tego powodu powstał o niej film dokumentalny.

"40 Years Of Rocky: The Birth Of A Classic" - zwiastun dokumentu o "Rockym"

Jedna z najsłynniejszych ról Sylvestra Stallone'a od wielu lat jest uznawana za klasykę. "Rocky'ego" kochają nie tylko fani sportu, ale również miłośnicy dobrego dramatu, bo przedstawiona w filmie historia jest ponadczasowa. Z tego powodu Rocky Balboa stał się ikoniczną postacią światowej popkultury.

Za dokument o "Rockym" odpowiada Derek Wayne Johnson. Film to sentymentalna podróż w czasie, w której przewodnikiem jest sam Stallone. To właśnie on został narratorem filmu. W produkcji "40 Years Of Rocky: The Birth Of A Classic" zobaczymy też pozostałych aktorów, którzy wystąpili w oryginalnym dziele Avildsena.

Pojawią się również niepublikowane wcześniej materiały z planu zdjęciowego do filmu. "40 Years Of Rocky: The Birth Of A Classic" to nie pierwszy dokument Johnsona o tej tematyce. W 2017 roku zadebiutował film "John G. Avildson: King of the Underdogs" - produkcja skupiająca się na filmach "Rocky" i "Karate Kid". Filmowiec reżyseruje tez powstający film dokumentalny "Stallone: Frank, That Is" opowiadający o bracie Sly'a - Franku Stallone.

"40 Years Of Rocky: The Birth Of A Classic" - kiedy premiera dokumentu o "Rockym"?

Film trafi na iTunes, Apple TV i platformę Amazon Prime już 9 czerwca 2020 roku. To nie koniec informacji na temat "Rocky'ego". 73-letni Stallone nie skończył jeszcze z rolą słynnego boksera. Niewykluczone, że wkrótce zobaczymy "Rocky'ego VII". Na razie nie potwierdzono jednak, że film rzeczywiście powstanie.

