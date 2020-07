Powstał film dokumentalny o serii Tony Hawk’s Pro Skater. Zobacz sentymentalny zwiastun

Istnieje wiele tytułów ze świata elektronicznej rozrywki, na których wyrosły dzieciaki, wychowujące się na przełomie XX i XXI wieku. Należy do nich niewątpliwie seria Tony Hawk’s Pro Skater, która po ponad 20 latach od premiery doczekała się filmu dokumentalnego, zdradzającego kulisy powstania całej serii. W sieci pojawił się zwiastun produkcji zatytułowanej "Pretending I'm a Superman: The Tony Hawk Video Game Story".

Tony Hawk’s Pro Skater - zobacz zwiastun filmu o słynnej serii gier wideo

Rok 1999 to ważny moment w historii gier wideo. To właśnie wtedy zadebiutowały takie tytuły jak Heroes of Might and Magic III, Grand Theft Auto 2 czy Silent Hill - pozycje, które przeszły do legendy i cieszą się popularnością do dziś. W tym samym roku pojawiła się również pierwsza część Tony Hawk’s Pro Skater. Był to początek przełomowej serii, która w idealny sposób łączy cechy gry sportowej i zręcznościowej. Natychmiast odniosła ogromny sukces i w kolejnych latach powstały jej kolejne części.

THPS ma nadal specjalne miejsce w sercach graczy na całym świecie. Z tego powodu powołano do życia dokument "Pretending I'm a Superman: The Tony Hawk Video Game Story", w którym możemy dowiedzieć się, jak powstała kultowa seria.

Gra zarobiła ponad 9 milionów dolarów i nie tylko wpłynęła znacząco na branżę gier. Dzięki niej skateboarding przeżył prawdziwy renesans. Film "Pretending I'm a Superman: The Tony Hawk Video Game Story" opowiada historię stojącą za grą, która ukształtowała całe pokolenia.

Możemy w nim zobaczyć nigdy dotąd niepublikowane wywiady z legendami deskorolki. Oprócz oczywistego bohatera, jakim jest Tony Hawk, w dokumencie pojawiają się między innymi Steve Caballero, Rodney Mullen, Chad Muska i Eric Koston. Za produkcję odpowiada młody, lecz utalentowany reżyser Ludvig Gür, który zabierze widza na niesowitą, sentymentalną wycieczkę, śladami największych skaterów świata i pokaźnego wycinka historii cyfrowej rozrywki.

Za sukcesem serii THPS stoi nie tylko niezwykła grywalność i niepodrabialny klimat, ale również jedna z najlepszych ścieżek dźwiękowych w historii gier wideo. Na soundtracku pierwszej części znalazły się utwory takich grup jak Bad Religion, Dead Kennedys, Primus, Papa Roach, Lagwagon, Rage Against the Machine, Gang Starr, N.W.A., Dub Pistols, Public Enemy, Suicidal Tendencies, The Vandals, Motorhead, Ramones czy Goldfinger, od którego piosenki pochodzi tytuł dokumentu. Dla wielu fanów seria była idealnym połączeniem trzech ważnych elementów ówczesnej kultury niezależnej - gier wideo, muzyki i skateboradingu.

Pretending I'm a Superman: The Tony Hawk Video Game Story" - kiedy premiera?

Produkcja będzie dostępna jedynie na wybranych platformach streamngowych i serwisach VOD. Premiera ma odbyć się 18 sierpnia 2020 roku. Amerykańskim dystrybutorem filmu jest Wood Entertainment. W pozostałych częściach świata dokument ukaże się dzięki Garage (Australia), Sky Documentaries (Wielka Brytania) i Program Store (Francja). Nie wykluczone więc, że dotrze również do Polski.

