Powstał film o polskim matematyku, który stworzył bombę atomową. Zobacz zwiastun "Geniuszy"

Jednym z najsłynniejszych przedsięwzięć naukowych XX wieku był sławetny projekt "Manhattan", który przyczynił się do powstania pierwszych bomb atomowych. Już niedługo do kin trafi film, przedstawiający twórców bomby wodorowej. Wśród nich ważną rolę pełnił polski matematyk z Lwowskiej Szkoły Matematycznej Stanisław Ulam. Jak prezentuje się zwiastun "Geniuszy"?

"Geniusze" - zwiastun filmu o twórcach bomby wodorowej

Reżyserem "Geniuszy" jest niemiecki filmowiec Thorsten Klein. Film to koprodukcja niemiecko-brytyjsko-polska, opowiadająca o jednym z najbardziej przełomowych dokonań w nauce XX wieku. W roli genialnego polskiego matematyka wystąpił Philippe Tłokiński, którego widzowie mogą znać z filmu Władysława Pasikowskiego "Kurier" z roli Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Jako Johnny'ego von Neumana natomiast zobaczymy Fabiana Kocięckiego ("Sobibór"). W obsadzie znalazła się też Esther Garrel ("Tamte dni, tamte noce").

Film nie tylko pokaże, w jaki sposób najwięksi naukowcy minionej epoki stworzyli przerażającą broń, przyczyniająca się do zniszczenia Hiroszimy i Nagasaki, ale przede wszystkim rzuci światło na moralne wątpliwości Ulama, który pracował nad projektem "Manhattan", tylko po to, by uniemożliwić przejęcie bomby wodorowej hitlerowcom i Rosjanom.

"Geniusze" - kiedy premiera filmu?

Pierwszy oficjalny pokaz "Geniuszy" odbył się 5 stycznia 2020 roku na festiwalu w amerykańskim mieście Palm Springs. Europejska premiera będzie miała miejsce na European Film Market podczas 70. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie lepiej znanego jako Berlinale. Impreza zacznie się 20 lutego i potrwa do 1 marca 2020 roku. W kolejnych miesiącach "Geniusze" trafią zapewne do zwyczajnej dystrybucji kinowej. Na razie jednak nie podano jeszcze konkretnej daty premiery filmu.

Zobacz też: Gwiazda "Zaginionej dziewczyny" jako Maria Skłodowska-Curie w zwiastunie filmu "Radioactive"