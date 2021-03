Po wielu latach od premiery na festiwalach filmowych do sieci trafił krótkometrażowy horror "Meet Jimmy". Można go obejrzeć całkowicie za darmo. Czy film o morderczym podcaście przeraża?

"Meet Jimmy" - zobacz horror o podcaście, który zabija

Podcasty w ostatnich latach stały się niesamowicie popularne. Mają przewagę nad tradycyjnymi audycjami radiowymi z powodu nieograniczonego czasu odcinków i brakiem reklam oraz przerw na muzykę. Poza tym bardzo często autorzy podcastów pogłębiają poruszane przez siebie wątki, więc internetowe audycje stanowią źródło wiedzy dla pasjonatów danego tematu.

Jednym z najpopularniejszych rodzajów podcastów są podcasty kryminalne - poświęcone makabrycznym zbrodniom, najlepiej takim, które nie do końca zostały rozwiązane, zdradzające szczegóły działania seryjnych morderców i innych zwyrodnialców. O tego typu audycji opowiada "Meet Jimmy" - krótkometrażowy horror, który możecie obejrzeć za darmo za pośrednictwem serwisu YouTube.

Film "Meet Jimmy" został stworzony przez holenderskiego reżysera Davida-Jana Bronsgeesta. Scenarzystą i producentem jest natomiast Tim Koomen. Za genialne zdjęcia odpowiada Jeroen Kiers, a muzykę skomponował Thomas Goralski. Horror zadebiutował na Nederlands Film Festival 2018, ale przez lata pojawiał się też na innych imprezach filmowych. W końcu trafił za darmo do sieci, dzięki czemu za pośrednictwem kanału Short of the Week, może go zobaczyć cały świat.

Film opiera się trochę na klasyce kina grozy z Azji, czyli "The Ring: Krąg". W tamtej produkcji ważnym elementem była przeklęta taśma VHS, której obejrzenie kończyło się śmiercią w ciągu kilku dni. W "Meet Jimmy" mamy do czynienia z morderczym podcastem. Wysłuchanie odcinka o seryjnym mordercy znanym jako Jimmy Twofingers, którego pseudonim pochodzi od wkładania w usta ofiar dwóch palców, by doprowadzić do wymiotów, powodujących zakrztuszenie się i śmierć, sprawia, że mężczyzna ściga słuchaczkę, którą poznajemy w filmie.

Groza jest budowana w naprawdę interesujący sposób. Przez większość horroru dzieje się nie wiele. Słyszymy tylko fragment tytułowego podcastu i sugestywne, naturalistyczne ujęcia, w których oglądamy główną bohaterkę - Jennifer, słuchającą historii o przestępcy. W finałowej sekwencji poczucie strachu zostało wywołane bardziej tradycyjnymi zabiegami typowymi dla horroru, więc są też klasyczne elementy tego gatunku. Na uwagę zasługują też pomysłowe napisy końcowe, które potęgują doznania po seansie. W rolach głównych wystąpili Sem de Vlieger w roli Jennifer i Jord Knotter, który użyczał głosu Jimmy'emu.

Film "Meet Jimmy" to nie tylko pokaz innowacyjnego podejścia do horroru, ale również komentarz na temat otaczającej nas rzeczywistości. Twórca wykorzystał modę na podcasty, by pokazać dziwną cechę ludzi, których ciągnie do makabrycznych historii, które wydarzyły się naprawdę. Dlaczego to robią? Czy traktują czyjąś tragedię jako formę rozrywki, albo tanią sensację? Czy powinna ich za to spotkać kara?

Fot. Foto: davidjanbronsgeest.com/materiały prasowe

"Meet Jimmy" - horror doczeka się kontynuacji

Niezależna produkcja przykuła uwagę Hollywood. Na swojej oficjalnej stronie internetowej Bronsgeest napisał, że obecnie Paramount Pictures, Platinum Dunes i The Picture Company pracują nad rozbudowaniem pomysłu i przeniesieniem go na duży ekran. Miejmy tylko nadzieję, że poszerzenie historii z krótkometrażówki nie zabije niesamowitego klimatu uzyskanego przez Bronsgeesta. Na razie nie zdradzono dalszych szczegółów na temat pełnometrażowej wersji "Meet Jimmy", więc osoby, którym podobał się horror, muszą się uzbroić w cierpliwość.