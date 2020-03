Powstał krótkometrażowy dokument o Robie Zombie. Obejrzyj go za darmo

Ciężko o bardziej wszechstronnego artystę rockowego niż Rob Zombie. Muzyk i reżyser filmowy od lat uosabia to, co kocha - horror. Zarówno swoim wyglądem scenicznym, zachowaniem, jak i twórczością. Nic dziwnego, że powstał dokument o jego życiu.

"The Mysterious Life Of Rob Zombie" - zobacz film dokumentalny o kontrowersyjnym muzyku

Od czasów za mikrofonem po okres za obiektywem kamery - tak w skrócie można określić produkcje zatytułowaną "The Mysterious Life Of Rob Zombie". Twórcami 10-minutowego dokumentu poświęconego osobie Roba Zombie są youtuberzy z kanału Rock Feed. Ich najnowsza produkcja trafiła na YouTube. Możecie więc zobaczyć ją zupełnie za darmo.

Twórcy krótkometrażowego dokumentu przyjrzeli się sylwetce artysty od czasów założenia zespołu White Zombie i solowej kariery wokalisty po jego filmowe sukcesy. Zombie to twórca bardzo kontrowersyjny, wykorzystujący w swojej sztuce wpływ horroru gore. Co ciekawe, mimo zamiłowania do krwawych scen, od lat jest wegetarianinem.

Jako filmowiec stworzył kultową już trylogię, w skład której wchodzą "Dom tysiąca trupów", "Bękarty diabła" oraz najnowsza jej część "3 From Hell". Zombie powołał do życia również remake "Halloween", który podzielił fanów kina grozy.

Niewątpliwie Rob Zombie jest artystą barwnym i od dawna zasługiwał na film, przybliżający jego dokonania. "The Mysterious Life Of Rob Zombie" to skarbnica wiedzy na temat muzyka i filmowca. Niewykluczone, że nawet jego najwięksi fani, znajdą w dokumencie ciekawostki, o których nie mieli pojęcia.

Do tej pory Rock Feed powołał do życia minidokumenty o takich artystach jak Marilyn Manson, Dave Grohl, Ozzy Osbourne oraz zespołach Nickleback, Motley Crue, Mudvayne, Puddle of Mud, System of a Down, Slipknot, Korn i Rage Against the Machine.

