Powstał pandemiczny horror. Zobacz zwiastun filmu "Before the Fire"

Pandemia koronawirusa to niezwykle nośny temat. Nic więc dziwnego, że wszelkie pandemiczne filmy, będą się teraz cieszyć o wiele większą popularnością, niż w czasach przed nastaniem ery COVID-19. Dark Sky Films postanowiło nie tracić czasu i zaprezentowało zwiastun nadchodzącego horroru "Before the Fire".

"Before the Fire" - zwiastun pandemicznego horroru

Od marca 2020 roku, czyli momentu, w którym ogłoszono pandemię koronawirusa, zdążyło pojawić się już kilka produkcji, które nawiązywały do światowej epidemii.

"Before the Fire" nie opowiada jednak o COVID-19. W produkcji zobaczymy przerażającą wizję rzeczywistości, w której panuje jednak bardzo podobna choroba. Główną bohaterką jest kobietą, która postanowiła uciec z objętego kwarantanną Los Angeles i wrócić do swojego rodzinnego domu znajdującego się w małym miasteczku. Na swojej drodze spotyka jednak śmiertelne zagrożenie.

Twórcy zaprezentowali nie tylko zwiastun filmu, ale podzielili się również plakatem oraz oficjalnym opisem fabuły.

" Globalna epidemia ogarnia Los Angeles. Wschodząca gwiazda telewizyjna Ava Boone (nominowana do nagrody SAG Jenna Lyng Adams) jest zmuszona uciec przed rosnącym chaosem i wrócić do rodzinnego miasta. Gdy stara się przystosować do stylu życia, który zostawiła za sobą dawno temu, jej powrót do domu przyciąga niebezpieczną postać z przeszłości - grożącą zarówno jej, jak i jej rodzinie, która jest jej jedynym sanktuarium. "

Twórcy obiecują pełen napięcia i paranoi przedapokaliptyczny film drogi. "Before the Fire" ma być szokująco aktualną opowieścią o sile ludzkiego ducha stojącego naprzeciw zagrożenia pozornie niemożliwego do pokonania.

"Before the Fire" - kiedy premiera?

Reżyserem filmu jest Charlie Buhler. Jenna Lyng Adams nie tylko zagrała główną rolę, ale również napisała scenariusz. W pozostałych rolach wystąpili Jackson Davis, Ryan Vigilant, M.J. Karmi oraz Lisa Goodman. Film trafi do repertuaru wirtualnych kin i na wybrane platformy VOD 14 sierpnia 2020 roku.

