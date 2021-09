Powstaną "Trojaczki", czyli kontynuacja "Bliźniaków" z Arnoldem Schwarzeneggerem i Dannym DeVito

Niespodziewani bliźniacy mają jeszcze jednego niespodziewanego brata. Jak podaje Deadline, Arnold Schwarzenegger i Danny DeVito powracają do filmu sprzed 30 lat, ale tym razem będzie im towarzyszył kolejny członek rodziny. W niego wcieli się znany komik Tracy Morgan. Ich perypetię poznamy w filmie "Trojaczki", który wyreżyseruje twórca oryginału, Ivan Reitman.

Film opowie o tym, jak starsi bracia z oryginału (Schwarzenegger i DeVito) dowiadują się o jeszcze kolejnym bracie. Jak opowiada producent i reżyser Ivan Reitman w rozmowie z Deadline:

Ivan Reitman zdradził również pierwsze szczegóły fabuły "Trojaczków":

Nie znają się, ale dość wcześnie w trakcie filmu dowiadują się o sobie, dzięki czemu możemy zobaczyć, czy potrafią się dogadać i odnaleźć/stworzyć rodzinną więź. Umówmy się - to jest film o rodzinie i o tym, że niezależnie od tego, jak się różnimy, to musimy znaleźć jakiś wspólny język. Ci aktorzy mają genialną chemię i widać to na ekranie. Wszyscy trzej są niezwykle naenergetyzowani podczas pracy na planie.