Powstaną kolejne odsłony filmowego "Mortal Kombat"? Warner Bros. chce rozwinąć markę

Mortal Kombat stanie się filmową franczyzą?

Wygląda na to, że Warner Bros. może pracować nad kolejnymi filmami związanymi z "Mortal Kombat", które zadebiutowało na HBO Max i w kinach w 2021 roku. Jak podaje Variety, studio "próbuje rozwinąć kolejne postaci z uniwersum Mortal Kombat". Samo zakończenie ostatniego filmu sugeruje nam, która postać na pewno pojawiłaby się w kontynuacji serii.

Variety zrobiło reportaż na temat tego, jak studio filmowe próbuje mierzyć sukcesy swoich filmów w trakcie pandemii. Przypomnijmy, że WB zdecydowało się na pokazywanie swoich produkcji jednocześnie w kinach oraz na HBO Max.

Pod koniec nowej wersji "Mortal Kombat" widzimy, że Cole Young zamierza wybrać się do Los Angeles, by zaprosić do udziału w turnieju Johnny'ego Cage'a. Na razie Warner Bros. nie znalazł idealnego kandydata do tej roli, aczkolwiek fani serii od dawna uważają, że Cage'a powinien zagrać Ryan Reynolds.

Twórcy niewątpliwie zamierzają wykorzystać Johnny'ego Cage'a w nadchodzących filmach z serii. Tak zresztą podaje Variety. Poza tym umówmy się - twórcy mają dosłownie dziesiątki postaci, z których mogą korzystać. Jest Baraka, Motaro, Kitana, Kotal Kahn, czy Sheeva. Naprawdę mają z czego korzystać.

Plotki o Cage'u stały się na tyle głośne, że odniósł się do nich nawet sam Ryan Reynolds. Mężczyzna wrzucił na Twittera quasi-reklamę swojej sieci komórkowej Mint Mobile, w której przy okazji nawiązał do znanej marki. Mamy nadzieję, że twórcy z Edem Boonem na czele będą mogli kontynuować swoją wizję, a pierwsze szczegóły powinniśmy poznać już niedługo.