Powstanie 3. część popularnego horroru "Śmierć nadejdzie dziś"? Producent odpowiada

Choć dylogia "Śmierć nadejdzie dziś" nie okazała się spektakularnym sukcesem finansowym, zaskarbiła sobie uznanie wszystkich horroromaniaków. A już zwłaszcza tych lubujących się w mariażu horroru z komedią. Czy istnieje szansa na powstanie 3. odsłony? Okazuje się, że nic straconego!

Gdy "dwójka" nie spełniła oczekiwań finansowych studia, uleciały wszelkie nadzieje na powstanie kontynuacji. Okazuje się jednak, że ta ma szansę powstać. W jednym z ostatnich wywiadów szef studia Blumhouse, Jason Blum, zdradził, że robi co w jego mocy, by film ujrzał światło dzienne. Zaznaczył bowiem, że w jego ocenie, historia głównej bohaterki nie dobiegła jeszcze końca.

Ujmę to tak: robię długie nadgodziny, by mogło się to stać. Próbuję, ale to jeszcze nic oficjalnego. "