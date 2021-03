Powstanie "Ace Ventura 3"! Za film odpowiedzą twórcy "Sonica" i Amazon

Jim Carey powróci jako Ace Ventura - słynny, zwariowany psi detektyw? Wszystko na to wskazuje. Za produkcje ma odpowiadać między innymi studio Amazon.

To już pewne! Po latach oczekiwań w końcu pojawiła się informacja o wznowieniu pracy nad trzecią częścią serii "Ace Ventura". Czy do kontynuacji kultowej komedii powróci Jim Carrey?

"Ace Ventura 3" - Jim Carrey po latach w kultowej roli?

Jeszcze do niedawna Hollywood stawiało na remaki i rebooty słynnych serii. Od niedawna zaczyna dominować inny trend - kontynuacje znanych produkcji, rozrywające się wiele lat po wydarzeniach z oryginałów.

Dochodzi do tego jeszcze moda na lata 90. i mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego ktoś postanowił grzebać przy serii, która od lat wydawała się martwa. Tym kimś są przedstawiciele amerykańskiej firmy produkcyjnej Morgan Creek, odpowiadającej za dwie poprzednie części komedii. Jak podaje Collider, po 6 latach ciszy od ostatniej próby wskrzeszenia "Ace'a Ventury" pojawiły się nowe informacje dotyczące kolejnych przygód psiego detektywa.

Według doniesień trzecia część serii będzie produkcją stworzoną na platformę streamingową. Nie będzie to jednak Netflix, Disney+ czy HBO Max, tylko ich konkurencja - Amazon Prime, która odpowiada za podobne przedsięwzięcie - drugą część "Borata". Według informacji podanych przez firmę dystrybucyjną Park Circus niebawem ruszą prace nad kolejnymi przygodami Ace'a Ventury.

Wszystko wskazuje na to, że mowa o kontynuacji, a więc Jim Carrey po latach wróci do jednej ze swoich najsłynniejszych ról komediowych. Na razie nie potwierdzono tego oficjalnie, ale trudno byłoby sobie wyobrazić brak aktora w obsadzie. Co ciekawe za "Ace'a Venturę 3" odpowiedzą Pat Casey i Josh Miller - scenarzyści, który pracowali przy filmie "Sonic. Szybki jak błyskawica". W tej produkcji Sony Pictures Carrey wystąpił jako główny antagonista niebieskiego jeża - Doktor Robotnic znany też jako Eggman.

"Ace Ventura 3" - kiedy premiera?

Na razie fani psiego detektywa muszą się uzbroić w cierpliwość. Casey, Miller i Carrey zaczynają pracę nad sequelem "Sonica", co oznacza, że w najbliższych miesiącach produkcja "Ace'a Ventury 3" na pewno nie ruszy. Nie wykluczone jednak, że kontynuacja słynnej komedii będzie następnym przedsięwzięciem gwiazdora i dwójki filmowców. Najwcześniej trzeciej części filmu należy się więc w roku 2023. Fani zapewne poczekają spokojnie te kilka naście miesięcy. W końcu od premiery filmu "Ace Ventura: Zew natury" minęło już 26 lat.