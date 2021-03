Powstanie "Creed III". Znamy datę premiery spin-offu "Rocky'ego"

Michael B. Jordan powróci niebawem na ring jako Adonis "Donnie" Creed w trzeciej części przygód utalentowanego protegowanego Roberta "Rocky'ego" Balboy. Gwiazdor "Creeda" stanie też po drugiej stronie kamery w roli producenta i reżysera. Wiemy kiedy film trafi do kin.

Chociaż "Rocky" to tytuł kultowy i jego kolejne części są uznawane za najlepsze filmy bokserskie w historii kinematografii, spin-off pod tytułem "Creed" okazał się godnym następcą legendy sprzed lat. Nic więc dziwnego, że produkcja w reżyserii Ryana Cooglera doczekała się sequela.

Na kolejną część fani będą musieli jeszcze poczekać, ale jak podaje The Hollywood Reporter, studio MGM oficjalnie potwierdziło, że rozpoczęto prace nad "Creedem III". Jordan nie tylko powróci w tytułowej roli, ale również obejmie stanowisko producenta i reżysera filmu. Za scenariusz odpowiedzą natomiast Zach Baylin i Keenan Coogler. Kontynuacja historii Creeda zostanie oparta na zarysie autorstwa Cooglera.

Jordan skomentował swój nadchodzący debiut reżyserski.

Reżyseria zawsze była moją aspiracją, ale moment na to musiał być odpowiedni. "Creed III" to właśnie ten moment - czas w moim życiu, w którym stałem się bardziej pewien tego, kim jestem, rozumiejąc swoją własną historię, dojrzewając, rozwijając się zawodowo i ucząc się od wielkich twórców, takich jak Ryan Coogler, ostatnio Denzel Washington i innych czołowych reżyserów, których szanuję. Wszystko to przygotowało mnie do tej chwili. (...) Ta seria, a w szczególności tematy poruszane w "Creedzie III" są dla mnie bardzo osobiste. Z niecierpliwością czekam na podzielenie się kolejnym rozdziałem historii Adonisa Creeda oraz na niesamowitą odpowiedzialność bycia jej reżyserem i wcielanie się w głównego bohatera.