Powstanie "Deadpool 3"! Poznaliśmy scenarzystów nadchodzącego filmu

Disney wciąż zastanawia się co zrobić z markami, które trafiły pod ich opiekę przy okazji połączenia z 21st Century Fox. Jedną z tych serii jest "Deadpool", którego ostatnie przygody widzieliśmy w kinie w 2018 roku. Jak podaje Deadline (powołujący się na swoje źródła wewnątrz firmy), powstanie 3. część przygód najemnika z niewyparzoną gębą i znaleziono nawet duet, który napisze film.

Powstanie Deadpool 3. Poznaliśmy scenarzystki filmu

Scenarzystkami "Deadpoola 3" są Wendy Molyneux oraz Lizzie Molyneux-Loeglin, najbardziej znane z serialu "Bob's Burgers". W filmie powróci oczywiście Ryan Reynolds w tytułowej roli. Informację właściwie potwierdził oddział marketingowy Deadpoola, który podzielił się na Twitterze taką oto grafiką. Ta mówi sama za siebie:

Według Deadline, przez ostatni miesiąc Reynolds spotykał się z wieloma scenarzystami, którzy przedstawiali swoje pomysły na kolejną odsłonę przygód Deadpoola. Studio i aktor stwierdzili, że najlepszymi kandydatkami do napisania "Deadpoola 3" są siostry Molyneux. Oczywiście to oznacza, że film dopiero raczkuje, a premiera "Deadpoola 3" odbędzie się najwcześniej w 2022 roku (zwłaszcza, że nie możemy zapominać o pandemicznych restrykcjach).

Warto jednak przypomnieć, że będzie to pierwszy film o Deadpoolu, w którym pomóc będzie mogło Marvel Studios. Na razie nie wiemy, jak bardzo w pracę nad filmem będzie zaangażowany szef studia, Kevin Feige, ale można się spodziewać wielu smaczków i nawiązań do Marvel Cinematic Universe. Kto wie, może w filmie pojawią się gościnnie jacyś herosi z MCU?

Film nadal ma być tylko dla widzów dorosłych, a najprawdopodobniej wyreżyseruje go ktoś inny, niż David Leitch. Reżyser drugiej odsłony przygód Deadpoola ma już plany na cały rok 2021, a sam artysta nie brał udziału w poszukiwaniach scenarzystów, co raczej oznacza, że nie będzie zaangażowany do projektu. Aczkolwiek źródła Deadline'u twierdzą, że drzwi zostają dla niego otwarte.

Na razie więcej szczegółów nie znamy. Data premiery filmu "Deadpool 3" jest nieznana.