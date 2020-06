Powstanie "Mamma Mia! 3". O czym opowie produkcja?

Judy Craymer, producentka oryginalnego musicalu "Mamma Mia!" oraz obydwóch filmów z tej serii wyjawiła w rozmowie z Daily Mail, że prawdopodobnie zobaczymy jeszcze trzecią część filmowej serii.

Nadchodzi Mamma Mia 3? Tak twierdzi producentka

Zanim świat dopadła pandemia koronawirusa, Craymer planowała realizację trzeciego filmu w popularnej serii. Zarówno "Mamma Mia", jak i kontynuacja "Mamma Mia! Here We Go Again" zarobiły krocie w światowym box-offisie. Tylko druga część przyniosła przychody rzędu 400 milionów dolarów na całym świecie.

Jak tłumaczy Judy Craymer w rozmowie z Daily Mail, trzecia część jak najbardziej jest w planach. Sama stwierdziła, że od zawsze seria miała być trylogią:

" Zamierzałam coś z tym zrobić, bo miałam już tyle pomysłów. Niestety, potem nadeszła pandemia i ona skutecznie mi przeszkodziła w realizacji planów. Ale myślę, że pewnego dnia będzie kolejny film, bo widzisz, to zawsze miała być trylogia. Wiem na pewno, że Universal chciałby, żebym to zrobiła. "

Dla przypomnienia - "Mamma Mia" to musical zawierający przeboje zespołu ABBA, który opowiada historię Sophie i jej mamy Donny. Kiedy młodsza z kobiet postanawia wyjść za mąż, pojawia się pytanie związane z jej prawdziwym ojcem. Dziewczyna zaprasza trzech byłych kochanków swojej matki, by dowiedzieć się prawdy na temat swojej przeszłości.

Druga część skupia się na historii Donny, granej przez Lily James. Opowiada o jej przygodach sercowych w latach młodości.

Nowa część serii "Mamma Mia" nie została jeszcze oficjalne zapowiedziała, ale Craymer już teraz stwierdziła, że będzie mogła zawierać nowe piosenki zespołu ABBA.