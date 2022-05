Powstanie "Spinal Tap 2"! Powrócą nie tylko oryginalni twórcy, ale też obsada

Castle Rock Enterainment w październiku 2021 roku ponownie otworzyło swój filmowy oddział i zamierza wystrzelić z grubej rury - pierwszym projektem firmy ma być "Spinal Tap 2" od Roba Reinera, który był oczywiście reżyserem pierwszego oryginalnego "This is Spinal Tap".

Tak jak wspomnieliśmy, reżyserem ponownie będzie Reiner, który przy okazji również wcieli się w filmowca Marty'ego DiBergio. W obsadzie dokumentu powrócą oczywiście gwiazdorzy z zespołu Spinal Tap: David St. Hubbins (Michael McKean), Derek Smalls (Harry Shearer) oraz Nigel Tufnel (Christopher Guest).

Guest, McKean, Reiner i Shearer napiszą scenariusz nowego filmu, którego producentami są Frank Marshall, a także Matt George, Jonathan Fuhrman i Hernan Narea - ci będą producentami wykonawczymi.

Deadline miało okazję porozmawiać z Robem Reinerem, który opisał im nadchodzący film:

Plan to zrobić kontynuację, która wyjdzie z okazji 40-lecia oryginalnego filmu i powiem szczerze - nie ma za bardzo dnia, podczas którego ktoś by się nie zapytał: "Robisz kontynuację?". Przez wiele lat odpowiadaliśmy "nie", ale nadszedł w końcu czas, że pojawił się niezły pomysł. Nie chcieliśmy tego zrobić po to, żeby tylko to zrobić. Chcieliśmy uhonorować pierwowzór, a potem go nieco posunąć dalej.