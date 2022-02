Powstanie "The Batman 2". Twórcy już rozmawiają o potencjalnych scenariuszach

Jak podaje The Independent, reżyser i scenarzysta filmu "The Batman" wyjawił podczas londyńskiej premiery produkcji DC Comics, że niewątpliwie świat przedstawiony w jego obrazie będzie rozszerzony na różne sposoby.

Batman przerwał Mecz Gwiazd NBA. Wszystko po to, by pokazać nowy zwiastun swojego filmu

Wiemy, że HBO Max pracuje nad serialem o Pingwinie z Colinem Farrellem w roli głównej, ale wygląda na to, że są już dyskusje o kontynuacji "The Batman":

Naprawdę wierzę w to, co zrobiliśmy i nie mogę się doczekać aż opowiemy więcej historii. Robimy serial o Pingwinie z Colinem dla HBO Max, co będzie świetne. No i pracujemy też nad innymi rzeczami - w tym nad nowym filmem.