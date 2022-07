Powstanie "Top Gun 3"? Tom Cruise już zachęca do tego obsadę, bo "Maverick" zarobił ponad miliard dolarów

Top Gun 3 jest już w planach? Wszystko przez sukces Mavericka

Po ogromnym sukcesie filmu "Top Gun: Maverick", gwiazdy powoli szykują się mentalnie do powrotu na plan zdjęciowy filmu o pilotach - tak przynajmniej stwierdził niedawno Miles Teller, czyli filmowy Rooster, jeden z głównych bohaterów nowej produkcji.

Jeden z najważniejszych członków obsady "Mavericka" porozmawiał niedawno z portalem Entertainment Tonight. Zdradził wówczas, że odbyły się już rozmowy na temat potencjalnej kontynuacji przygód tytułowego bohatera i jego załogi:

Rozmawialiśmy już na ten temat z Tomem, ale na razie nie mamy konkretów.

Kontynuacja nie byłaby w obecnym momencie zaskakująca - w końcu "Top Gun: Maverick" (tu akurat ku zaskoczeniu wszystkich) przebił niedawno barierę miliarda dolarów przychodu w kinach, stając się oficjalnie najlepiej zarabiającym filmem 2022 roku (bijąc pod tym względem "Doktora Strange'a 2").

Sprawa jest jednak jeszcze nieprzesądzona - jak powiedział sam Miles Teller, ostateczna decyzja dotycząca "Top Guna 3" zostanie podjęta przez Toma Cruise'a. To w końcu on czekał ponad 30 lat na to, by zrealizować "Mavericka":

Wiecie, powrót do tej roli i tej serii byłby świetny dla nas wszystkich, ale to TC jest tutaj szefem. Wszystko zależy od Toma.

A co na to wszystko Cruise? Ano ten od kilku miesięcy siedzi w Londynie, gdzie realizuje sceny do nadchodzących filmów z serii "Mission: Impossible", opatrzonych podtytułem "Dead Reckoning Part 1" i "Part 2". W międzyczasie oglądał zmagania podczas Wimbledonu, czy poszedł na koncert The Rolling Stones, więc na razie trudno stwierdzić, czy w głowie ma już pomysły na kolejnego "Top Guna".