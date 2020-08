Powstanie "Wonder Woman 3"! Reżyserka odpowiada, że to będzie "jej ostatni" film

Jenkins niedawno udzieliła wywiadu portalowi Geek, w którym wyjaśniła, że następny film o superbohaterce będzie jej ostatnią przygodą z Wonder Woman. Pierwsza odsłona była wielkim hitem dla filmów spod znaku DC, więc reżyserka najprawdopodobniej mogłaby pracować nad kolejnymi produkcjami spod znaku Detective Comics bez najmniejszego problemu. Ale Jenkins nie chce też przesadzać w drugą stronę.

Według niej, osiągnęła już sporo w serii - dlatego nawet trudno jest jej wyobrazić sobie, co może zawrzeć w "Wonder Woman 3":

"

WW84 dało mi szansę na spróbowanie mnóstwa rzeczy, których nie mogłam wrzucić do oryginalnego filmu. Byłam niezwykle szczęśliwa, że mogłam opowiedzieć historię jej początku - ale to były jej narodziny, nie widzieliśmy w pełni, co może osiągnąć. Teraz mam okazję pokazać szczyt jej możliwości.

Z drugiej strony pamiętałam zawsze, że ona jest Boginią, która chce pomóc ludzkości - ona nie pokonuje złych ludzi, ona chce im pokazać, jak mogą być lepsi. Następny film będzie pewnie moją ostatnią przygodą z Wonder Woman, więc muszę w nim pokazać wszystko, co chcę. To będzie trudne i musimy zachować ostrożność. "